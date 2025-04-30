美商務部長：已達成首個貿易協議　正等待對方政府批准

▲美國總統川普與商務部長盧特尼克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前宣布對等關稅政策後，各國把握90天暫緩期與美國展開談判。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）29日透露，川普政府已完成首項貿易協議，僅待對方政府批准，但未透露是哪一國家。

美國財經媒體CNBC報導，盧特尼克表示，這項協議「已完成」，但仍需獲得對方國家的總理與國會核准。他強調，「我有一個協議完成了……但我需要等對方的總理與國會批准」，盧特尼克預期，這項協議很快將獲得正式批准。

在各界關注美中關稅戰未來發展之際，盧特尼克指出，自己並未親自參與對中談判。他說，負責與中國磋商的是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。同日稍早，貝森特則向媒體表示，目前亞洲國家與美方談判的意願最為積極，尤其美國與印度的協議已接近完成階段，預料將很快公布具體消息。

除印度外，貝森特也透露，美國與南韓的談判「正逐漸成形」，與日本方面的會談也「極具實質內容」，顯示川普政府正加速推動多項雙邊貿易協議。

川普自重返白宮以來，大刀闊斧地推動關稅政策，並於4月2日宣布對若干國家施加高達50%的對等關稅。不過，在市場震盪聲中，白宮隨即改口，將原訂4月9日實施的措施延後90天，並暫以10%的關稅率過渡。

即便如此，美中之間的貿易衝突仍急速升溫。目前，美國對多項中國進口商品課徵關稅稅率高達145%，部分品項的累計關稅甚至飆破245%；中國也以牙還牙，對美國出口商品祭出125%的報復性關稅。