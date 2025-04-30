亞馬遜商品擬標「關稅附加費」！川普氣炸　白宮發言人痛批貝佐斯

▲白宮新聞秘書李威特在記者會上痛批亞馬遜與其創辦人貝佐斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普發起關稅戰衝擊全球，電商巨頭亞馬遜（Amazon）計畫在網站上標示商品價格中關稅成本（附加費），立刻引起川普本人不滿。匿名官員甚至表示總統「氣炸了」；白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則在記者會上高舉亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的照片，痛批該公司「通敵」，形容做法是「敵對且具有政治意圖的行為」。

CNN報導，美國總統川普對亞馬遜（Amazon）考慮在網站上標示商品價格中關稅成本的報導「氣炸了」，親自致電創辦人貝佐斯表達抗議。亞馬遜隨後澄清，該構想僅在旗下折扣平台Amazon Haul內部討論過，從未獲得批准，也不會實施。

根據《Punchbowl News》報導，亞馬遜原先計畫在商品頁面上反映商品的關稅附加費，此舉引發白宮強烈反彈。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者會上批評此舉為「敵對且具有政治意圖的行為」，並質疑在拜登政府任內，讓通膨飆至40年新高時，怎麼就沒看到亞馬遜採取類似措施。

匿名官員指出，川普得知此事後，立刻致電貝佐斯表達不滿。據報導，川普在通話中表示，「他（貝佐斯）非常友好，迅速解決了問題，做出了正確的決定，好傢伙。」亞馬遜發言人道爾（Tim Doyle）則表示，該計畫從未在主網站上考慮過，僅在Amazon Haul平台內部討論過，而且沒有獲得批准。

此事件引發政界廣泛關注。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲其他大型零售商也應公開關稅對商品價格的影響，以增加透明度並促使政府重新考慮關稅政策。共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）則表示，若亞馬遜實施該標示，將有助於消費者辨識進口商品，支持購買美國製造產品。