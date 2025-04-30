文具控必收！Convenience Wear✕KOKUYO文具在台開賣　日本旅人激推的夢幻必買清單曝光

▲Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具，已經正式引進台灣！（圖／全家提供，下同）

生活中心／綜合報導

說到日本便利商店，很多人想到的是琳瑯滿目的零食、甜點和飲料，但其實真正懂的都知道，便利商店限定的服飾、日用品，令人心動的文具藏著驚喜、更好買！特別是日本FamilyMart近年積極開發自家品牌，找來設計師落合宏理操刀推出「Convenience Wear」系列，不僅設計有型、剪裁俐落，更成為日本旅遊必逛的超人氣熱點，不只如此，日本FamilyMart再出招，聯手設計師落合宏理共同推出的簡約服飾品牌，與日本國民文具品牌KOKUYO聯名，推出Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具，短短時間內就成為遊日族指定朝聖、掃貨必買的新寵！

最讓台灣粉絲興奮的是，這波Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具，已經正式引進台灣！不用再苦苦等待代購、也不用自己扛行李回來，現在只要走進附近的全家便利商店，就能把夢寐以求的日系質感文具輕鬆帶回家，根本是日常生活中最幸福的小確幸，不少網友更直呼，「細節都好清爽」，「毫無抵抗力地買了」，到底有哪些必收的話題單品，一起來看看這波超吸引人的來台清單！

▲經典「Campus平裝筆記本」（左）則採用森林認證紙，「軟線圈筆記本B5」（右）使用KOKUYO獨家開發的樹脂柔軟環圈。

KOKUYO向來以「設計簡約、功能實用」聞名，這次Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具特別打造全家專屬配色，不僅保留日系質感，更讓商品多了一份親近感，從筆記本、橡皮擦、剪刀、膠水到滾輪式立可雙面膠帶，品項豐富、每一款都讓人手癢想收藏，其中「軟線圈筆記本B5」使用KOKUYO獨家開發的樹脂柔軟環圈，手寫時不會被環圈刮手，翻頁流暢舒適；經典「Campus平裝筆記本」則採用森林認證紙，書寫手感溫潤，48年來深受全球筆記本愛好者喜愛。

▲剪刀（左）特點是穩定耐用的設計，而便攜式小剪刀（右）則以纖細簡約設計為主打。

▲多角橡皮擦有許多小巧思，配色也很吸引人。

剪刀系列也超有誠意，剪刀特點是穩定耐用，不僅能輕鬆剪硬紙板，弧形刀刃設計還能防止膠帶黏膩殘留，細節滿分，而便攜式小剪刀則以纖細簡約設計為主打，小巧輕便，內部機構更添亮眼的橘色點綴，可愛又實用，更讓文具迷瘋狂的是「多角橡皮擦」，一口氣擁有28個邊角，提升使用效率，配色還特別呼應全家代表色綠、白、藍，三入組小小一包，萌度爆表，網友大讚「好喜歡全家這個配色」！

▲纖細設計的訂書機（左），即使手小的人也能輕鬆握持，口紅膠（右）則突破傳統圓柱設計，採用方形筆桿，方便塗抹角落細節。

不只是外型吸引，這波全家限定聯名文具，每一件細節都讓人驚呼用心。像是纖細設計的訂書機，讓即使手小的人也能輕鬆握持，內部還用亮藍色針芯固定處點綴，不只提升辨識度，也增添時尚感。口紅膠則突破傳統圓柱設計，採用方形筆桿，方便塗抹角落細節，還不會在桌上滾來滾去，膠水本身具有顯色設計，塗抹時清楚可見，乾後又自動隱形，貼心到不行，滾輪式立可雙面膠帶也很厲害，防誤開設計把它丟進筆袋也不易誤開，使用時不拉絲、不起皺，手帳族一定懂它的珍貴。

▲Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具螢光筆系列，一支筆兼具粗線標記與細字書寫。

文具控最心動的，還有螢光筆系列，螢光筆選用低飽和度、淡色系，讓筆記頁面乾淨、柔和，且不容易透到紙背，筆殼設計極致簡約，一眼就能分辨顏色，質感爆棚，一支筆兼具粗線標記與細字書寫，整理筆記、強調重點一次搞定，靈感更來自天空顏色隨時間變化的美感，推出「晨曦黃、晴空藍、夕陽橘、黃昏紫、夜空深藍」等5種限定色，每一色都像在描繪不同心情，有網友分享「螢光筆設計真的太清爽了，完全沒有抵抗力就包色！」、「深得我心的低彩度，筆記看起來超舒服！」

▲Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具太懂人心了。

這波Convenience Wear✕KOKUYO聯名文具太懂人心了，不必飛日本、也不用等代購，現在走進台灣的全家便利商店，就能輕鬆帶回家，無論是追求質感的上班族、熱愛手帳的文具控，還是準備迎接新學期的學生族，這一系列都能滿足書寫、整理、創作需求，想買令人怦然心動的文具，手刀去全家挖寶吧！