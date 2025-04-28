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全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1　7-11拿鐵美式隱藏優惠5折

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家周一咖啡「加10元多一杯」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一不憂鬱，超商紛紛祭出打氣優惠！全家周一推出特濃美式或拿鐵、單品咖啡「加10元多一杯」，還有爆汁熱狗「買1送1」，自己吃或跟同事共享都划算。7-11在「LINE禮物」也有咖啡隱藏優惠買1送1、兩杯5折起，同時「OPENPOINT行動隨時取」即日起有勞動節開心價，推出「咖啡51杯下殺」、「上百杯5100元狂省」組合方案。

★全家

全家在「APP隨買跨店取」，推出Let's Café周一限定優惠，4月28日大單品咖啡（美式、拿鐵），大特濃咖啡（特濃美式、特濃拿鐵），同品項加10元多1杯。

大杯特濃美式原價55元，特價兩杯65元。
大杯特濃拿鐵原價65元，特價兩杯75元。
大單品美式原價100元，特價兩杯110元。
大單品拿鐵原價110元，特價兩杯120元。

（每會員限購兩組，兌換期限至5月31日止。）

▼全家周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家周一優惠。（圖／業者提供）

另外，全家自4月28日至4月30日，推出哈遜堡熱狗系列限時「買1送1」，包括：原味爆汁熱狗、雞肉熱狗系列（維也納雞肉、香辣雞肉、義式起司雞肉），原價皆為35元/支，特價買1送1，指定門市還有無豬肉販售，無豬肉友善，適合各族群安心選購。

▲▼全家周一優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家周一優惠。（圖／業者提供）▲▼全家周一優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●LINE禮物咖啡優惠

特大杯冰濃萃拿鐵，2杯76元，51折（原價75元/杯）⭢購買連結
特大杯冰濃萃美式，2杯66元，51折（原價65元/杯）⭢購買連結
大杯熱精品馥芮白，買1送1，50折（原價120元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品美式，買1送1，50折（原價100元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品馥芮白，買1送1，50折（原價120元/杯）⭢購買連結

▲7-11勞動節咖啡優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取：

4月28日至5月4日「勞動節開心價」組合優惠：

1. CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵，任選100杯5100元，限量1萬組。
2. CITY CAFE特大杯濃萃美式，130杯5100元，限量10萬組。
3. CITY CAFE特大杯濃萃拿鐵，51杯2800元，限量10萬組。
4. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選51杯2000元，限量5萬組。
5. CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選51杯1530元，限量5萬組。
6. CITY CAFE大杯濃萃美式2杯+魔爪Monster 指定品項2瓶組合價155元，限量1萬組。
7. CITY TEA梔子花青茶2杯+魔爪Monster指定品項 2瓶組合價145元，限量1萬組。

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超商優惠全家7-11咖啡優惠

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