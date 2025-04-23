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90%的人不知道！全家超狂「隱藏服務」一次只要20元　網讚貼心

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

記者施怡妏／綜合報導

出門大包小包，置物櫃又塞滿的時候怎麼辦？全家推出超狂的新服務「寄物+」，有網友日前在全家寄放行李，一天居然只要20元，最多可以寄放3天，常溫、冷藏都可以，大讚超貼心。消息曝光，引起網友驚呼，「好扯喔，這個隱藏功能」、「全家就是我家」。

有網友在IG發文，全家居然有提供寄放行李的服務，一天只要20元，最多可以放3天，常溫、冷藏、冷凍都可以寄放。貼文掀起熱論，「全家真的是一直在測試員工的服務極限值欸」、「剛好很需要欸，好讚」、「這服務也太佛了」、「有90%的人不知道吧」。

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全家首創原店寄取「寄物+」創新服務，具備「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」3大便利特色。寄件人只要透過全家FamiPort機台完成「填寫寄物資訊、填寫金流帳戶資料、填寫收件人資料」3步驟，將物品交給店舖櫃台人員，即完成寄物程序。

除了全家有寄放行李的服務，7-11去年9月也有推出「同店寄取」服務，提供團購主、賣家、消費者，無論網購寄取件、面交、年節送禮遇到親友不在家等，皆可至ibon機台選擇「原店取件」服務，只需負擔運費成本，買家選擇就近自取，目前常溫寄取優惠價20元（限7日內領取）。

▼全家「寄物+」服務，標榜24小時「讓你借放一下」。（圖／全家提供）

▲▼全家便利商店推出超狂新服務「寄物+」，等於全台4200間店化身寄物櫃，標榜24小時「讓你借放一下」。（圖／全家提供）

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