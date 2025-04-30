咖啡「買1送1」、10元喝拿鐵美式！超商「勞動節優惠」一次看

▲超商咖啡買1送1、買5送5。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接小周末並慶祝勞動節，超商紛紛推出優惠，集結咖啡、零食、飲料、泡麵、生活用品等多元品項，祭出「買1送1」、「加10元多一件」、「兩件更省」。全家即日起除了會員限定優惠，「康康5」因應勞動節提前至周四開跑；萊爾富還有門市咖啡買1送1、APP寄杯「買5送5」等超殺價。

★全家

●全家會員優惠

全家即日起至5月4日，多款飲品、甜點、泡麵、民生日用品都有買1送1、第二件10元、多件優惠。Let’s Café 特大拿鐵、特大美式、「Let's Tea系列飲品」如仙女醇奶茶、特大冰4水果茶等，通通享「第二杯10元」。

零食及泡麵方面，農心辛拉麵、Paldo八道便當盒泡麵、Gery厚醬起司蘇打餅、盛香珍蒜味堅果等皆有「買1送1」，星太郎雞汁點心麵「買3送3」。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●全家「康康五」優惠

全家原先每周五六日的「康康五」，因應勞動節提前至周四開跑，5月1日至4日期間，多項商品「買1送1」，包括：牧場直送4.0牛奶雪糕、百吉ｘCoCo 葡萄柚果粒茶冰棒、FamilCollection不知春茶、Fami!ce喝的霜淇淋，同品項買1送1。

黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙，任選買1送1。紅牌速纖纖維飲料，同品項買2送2。

▼全家「康康五」，因應勞動節提前至周四開跑。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萊爾富即日起至5月2日，門市推出限時3天勞動節優惠，包括咖啡飲品買1送1：

Hi Café蜂蜜咖啡、大杯特濃咖啡（原價55～65元/杯）、珍珠抹茶、黑糖珍奶、阿薩姆奶茶（原價79元/杯），通通買1送1。

▼萊爾富勞動節限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●即日起至5月2日Hi-Life APP「咖啡會員日」整買零取：

中特濃美式、濃拿鐵，買5送5，最高省275元。

特大美式、特大拿鐵，買5送5，最高現省350元。

▼萊爾富會員APP優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●即日起至5月4日限時殺優惠：

萊爾富於4月30日至5月4日推出限時殺優惠，包括飲品、泡麵、糖果零食、生活用品下殺，多項商品買1送1、組合價優惠。

包括女性生理用品好自在液體衛生棉（27cm x 10片）「買1送1」、靠得住溫柔宣言系列指定商品，「任選3件135元」，可趁機囤起來。

▼萊爾富即日起至5月4日推出限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-11今迎接4月30日國際珍奶日，串聯線上線下推出優惠，門市即日起至5月2日，祭出CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶「買2送2」，還能加價15元多珍珠，加10元多奶蓋。





▲7-11「CITY TEA現萃茶」新品「琥珀小葉奶茶」，推出門市優惠「買2送2」。（圖／業者提供）

另為了慶祝勞動節，自5月1日至4日，CITY系列加碼推出CITY PRIMA精品大杯美式「買2送2」；被網友推爆的「CITY CAFE鹿兒島濃焙茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵」同品項同價位「第二杯10元」。

線上「OPENPOINT行動隨時取」更有每月一號精品咖啡會員日，加碼到3天都能買指定品項「買7送7」，即日起至5月4日則推出「咖啡51杯下殺」、「上百杯5100元狂省」組合方案。

▲7-11勞動節推出咖啡「買2送2、買7送7」優惠。（圖／業者提供）

●7-11 門市優惠

5月1日至5月4日咖啡飲品：

1. 精品大杯美式，買2送2（原價100元/杯）。

2. 精品大杯拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。

3. 大杯精品馥芮白，第2杯10元（原價120元/杯）。

4. 福岡八女濃抹茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

5. 鹿兒島濃焙茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

6. 水果冰沙-多肉葡萄，買1送1（原價85元/杯）。

7. 冰淇淋紅茶，買1送1（原價65元/杯）。

●OPENPOINT行動隨時取

即日起至5月4日「勞動節犒賞日」組合優惠：

1. CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵，任選100杯5100元，限量1萬組。

2. CITY CAFE特大杯濃萃美式，130杯5100元，限量10萬組。

3. CITY CAFE特大杯濃萃拿鐵，51杯2800元，限量10萬組。

4. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選51杯2000元，限量5萬組。

5. CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選51杯1530元，限量5萬組。

6. CITY CAFE大杯濃萃美式2杯+魔爪Monster 指定品項2瓶組合價155元，限量1萬組。

7. CITY TEA梔子花青茶2杯+魔爪Monster指定品項 2瓶組合價145元，限量1萬組。

每月一號限定「CITY PRIMA精品會員日」擴大至5月1日到5月3日：

1. CITY PRIMA中杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。

2. CITY PRIMA中杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。

3. CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。

4. CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。