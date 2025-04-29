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全家1.5倍狠飽鮮食開賣！還有史上最巨泡芙　會員搶券買1送1

▲▼全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

繳稅季將至，體貼消費者省荷包，全家「狠飽系列」睽違20年回歸，主打大份量，5月起推出多款重量級鮮食新品，包括市場首見「兩粒飯糰」，還有便利商店史上最大的「巨泡芙」、一餐抵兩餐的「整條培根香辣蒜炒義大利麵」等，會員除了有88折外，還能在APP搶「買1送1」券。

全家連續兩年參考日本推出鮮食增量回饋，帶動相關品類銷售成長比前期增3成，因此睽違20年，再度推出CP值超高的1.5倍大份量「狠飽系列」鮮食商品，首款「拿坡里義大利麵」於上月推出後，熱銷累計破20萬份，如今再主打視覺衝擊、高飽足感多款大份量新品，橫跨主食、飯糰、甜點麵包等。

▲▼全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款新品，橫跨主食、飯糰、甜點麵包等。（圖／業者提供）

●1.5倍「狠飽系列」主食新品

其中「整條培根香辣蒜炒義大利麵」以香辣蒜炒麵體，搭配整條培根與德式香腸，不僅份量驚人，還能享受豐富肉香。「粗飽系雞排蛋炒飯」將台式椒鹽雞排與大份醬香炒飯一次裝滿，實現粗飽自由。

而「鋪天蓋地蒸蛋飯」則重量逼近一台斤，結合滑嫩蒸蛋與鹹香肉燥，為特別替年輕男性設計的大份便當，售價皆為99元，讓消費者吃得過癮又划算，繳稅季荷包有感減壓，肚子超有飽足。

▼全家「狠飽系列」主食，主打大份量。（圖／業者提供）

▲▼全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

●「狠飽」早餐系列
 
早餐也有更飽足的新選擇，三角飯糰一顆不夠，就來兩顆，「兩粒飯糰」提供雙倍米飯、鮪魚與培根雞蛋沙拉，雙重享受一次滿足，售價55元，搭配指定飲料還可享69元餐促優惠，銅板價就能吃超飽，是學生、上班族隨手飽餐首選。

「美式雙起司巨牛堡」以5吋麵包，搭配直徑10公分的巨大牛肉排，漢堡控絕對不能錯過，售價69元。「狂暴巨雞卷」則主打大條香辣鬼椒雞腿，每一口都大滿足，售價65元。

▲▼全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家「狠飽系列」優惠期間88折，還可抽「買1送1」券。（圖／業者提供）

●「狠飽」巨大甜點麵包

不只主食升級，甜點與麵包也加入狠飽行列，「巨泡芙」堪稱史上最大泡芙，以圓潤外皮搭配爆漿內餡，與手掌一樣大的尺寸，份量再升級，售價45元。「男友力麵包」以高達180g重量一舉稱霸，濃郁奶香搭配紐西蘭鮮奶油，象徵咬下去彷彿抱著男友六塊肌一樣滿足，售價45元。

●會員優惠、買1送1

4月30日至5月13日，會員享88折優惠，購買狠飽系列商品，1元可累積1積分，滿200分可兌換全家限定包裝可口可樂600ml一瓶。

此外在4月30日當天，全家APP的「優惠趣」也推出會員搶券，包括「兩粒飯糰」、「巨牛堡」、「巨泡芙」、「男友力麵包」，都有「買1送1優惠券」開搶。5月7日則有「狂暴巨雞卷」買1送1券，會員可趁機搶一波嚐鮮。

▼全家APP的「優惠趣」也推出會員搶券「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 聯名寶可夢鮮食新品

7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，4月30日起「寶可夢的春日野餐計畫」開跑，根據商品屬性和色調，由不同屬性的寶可夢躍上包裝，商品涵蓋鮮食、飲料、麵包、甜點、冰品等。

▲7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

像是火屬性的小火龍，在經典人氣商品「歐姆蛋包飯」外包裝上；「經典麻醬涼麵」由水屬性寶可夢傑尼龜帶來沁涼感。

皮卡丘則在「海鮮炊飯飯糰」、「布丁卡士達半月燒」、「巧克力牛奶棒」等商品上登場，就連「香蕉」都悄悄貼上耿鬼貼紙。

▲7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

雪淋霜霜淇淋推出新口味「香檳葡萄」，搭配寶可夢「胖丁紙套」的餅杯。活動期間凡購買任一指定口味的紙杯霜淇淋，就贈寶可夢杯套貼紙，包含耿鬼、百變怪、呆呆獸等多種款式，預估成為拍照打卡神器。

而思樂冰與澎湖縣府合作，推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁，加入紅龍果、藍莓果汁調和出獨特風味，搭配「百變怪」的粉紫色杯身，夏日來一杯超療癒。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／記者林育綾攝）

▲CITY TEA現萃茶、思樂冰，都換上寶可夢杯身。（圖／記者林育綾攝）

「CITY TEA現萃茶」都換上有著春遊氛圍的「寶可夢杯身」，新品上市「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，更推出加價多一份奶蓋或珍珠服務。4月29日至5月2日，門市祭出CITY TEA「琥珀小葉奶茶買2送2」。

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