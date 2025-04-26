咖啡冰品買1送1、生活用品超殺價！超商「周末省錢優惠」懶人包

▲全家周末單品咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

5月報稅季即將來臨，超商在周末推出優惠，多項飲料、泡麵、零食「買1送1、買2送2」或「兩件更省」，還有生活用品如衛生紙、洗沐用品下殺，可趁便宜囤起來。此外，7-11在LINE禮物也有「咖啡買1送1」隱藏優惠，全家也加碼周末單品咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

●LINE禮物咖啡優惠

特大杯冰濃萃美式，買1送1（原價65元/杯）⭢購買連結。

大杯冰精品美式，買1送1（原價100元/杯）⭢購買連結。

大杯冰精品馥芮白，買1送1（原價120元/杯）⭢購買連結。



▲7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」。（圖／業者提供）



●超值五六日

7-11即日起至4月27日「超值五六日」，多款飲品、冰品、泡麵、零食、生活用品「買1送1、第二件10元、兩件下殺」等。包括CITY TEA水果冰沙「買1送1」、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「第二杯10元」。

▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

冰品飲料如哈根達斯、日本NIJYA聖代「買2送2」、瑞穗雪糕「買2送1」、韓國Binggrae牛奶「加1元多一件」。

泡麵則有味味A炒泡麵「買1送1」、韓國農心辛香菇麵「第二件10元」。零食類像手撕軟糖、巧克力餅乾、蘇打餅等都有「買1送1、買2送1」等。

生活用品則包含防曬乳99元、洗髮精及沐浴露「買1送1」，厚棒抽取衛生紙6包原價258元，特價3件269元。

★全家

●周末咖啡買1送1

全家4月25日至4月27日，門市加碼會員「大杯單品美式、大杯單品拿鐵」同品項買1送1。

▲全家周末加碼單品咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●錢錢放大術

全家即日起至4月27日推出會員限定「錢錢放大術」，多款熱銷商品優惠，Let’s Café大杯特濃拿鐵、特濃美式、Let’s Tea阿里山高冷烏龍，通通同品項「第二杯10元」。

期間還有哈根達斯指定迷你杯「加1元多1件」、杜老爺冰品指定品項「3件100元」等多達19項超值商品。

▼全家「錢錢放大術」會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●「康康五」買1送1

即日起至4月27日還有「康康五」優惠，多款飲料冰品「買1送1」，包括：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂(水蜜桃口味)、FamiCollection天然水等，可趁周末一次備齊冰品與飲品庫存。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺買1送1

萊爾富即日起至4月27日「限時殺」優惠，涵蓋泡麵、飲品、甜點、零食等多樣品項。其中Gery芝莉捲心酥、威豹能量飲料勁芒鳳梨風味、黑松茶花一番煎茶，通通「買1送1」。雙響泡日式雞白湯麵、農心爽口海鮮味烏龍麵，有「第二件10元」驚喜價，讓消費者在日常補貨省一筆。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●萊爾富咖啡買1送1

萊爾富Hi Café 也同步推出「周周1送1」優惠，即日起至4月29日：

大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，同品項「買1送1」。

特大杯青梅果釀冰茶、荔枝果釀冰茶，同品項「買1送1」。

▲萊爾富買1送1優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社即日起至4月27日，「大杯濃萃拿鐵」市價60元，特價只要35元，直接現省25元。

人氣零食也限時優惠，萬歲牌杏仁小魚、無調味綜合果、原味珍珠開心果、蜜汁腰果，任選2件169元，現省51元。