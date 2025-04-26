　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

咖啡冰品買1送1、生活用品超殺價！超商「周末省錢優惠」懶人包

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲全家周末單品咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

5月報稅季即將來臨，超商在周末推出優惠，多項飲料、泡麵、零食「買1送1、買2送2」或「兩件更省」，還有生活用品如衛生紙、洗沐用品下殺，可趁便宜囤起來。此外，7-11在LINE禮物也有「咖啡買1送1」隱藏優惠，全家也加碼周末單品咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

●LINE禮物咖啡優惠

特大杯冰濃萃美式，買1送1（原價65元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品美式，買1送1（原價100元/杯）⭢購買連結
大杯冰精品馥芮白，買1送1（原價120元/杯）⭢購買連結

▲7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

●超值五六日

7-11即日起至4月27日「超值五六日」，多款飲品、冰品、泡麵、零食、生活用品「買1送1、第二件10元、兩件下殺」等。包括CITY TEA水果冰沙「買1送1」、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「第二杯10元」。

▼7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

冰品飲料如哈根達斯、日本NIJYA聖代「買2送2」、瑞穗雪糕「買2送1」、韓國Binggrae牛奶「加1元多一件」。

泡麵則有味味A炒泡麵「買1送1」、韓國農心辛香菇麵「第二件10元」。零食類像手撕軟糖、巧克力餅乾、蘇打餅等都有「買1送1、買2送1」等。

生活用品則包含防曬乳99元、洗髮精及沐浴露「買1送1」，厚棒抽取衛生紙6包原價258元，特價3件269元。

★全家

●周末咖啡買1送1

全家4月25日至4月27日，門市加碼會員「大杯單品美式、大杯單品拿鐵」同品項買1送1。

▲▼全家周末咖啡加碼買1送1。（圖／業者提供）

▲全家周末加碼單品咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●錢錢放大術

全家即日起至4月27日推出會員限定「錢錢放大術」，多款熱銷商品優惠，Let’s Café大杯特濃拿鐵、特濃美式、Let’s Tea阿里山高冷烏龍，通通同品項「第二杯10元」。

期間還有哈根達斯指定迷你杯「加1元多1件」、杜老爺冰品指定品項「3件100元」等多達19項超值商品。

▼全家「錢錢放大術」會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家超商優惠。（圖／業者提供）

●「康康五」買1送1

即日起至4月27日還有「康康五」優惠，多款飲料冰品「買1送1」，包括：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室百香白葡萄雪酪、可口可樂(水蜜桃口味)、FamiCollection天然水等，可趁周末一次備齊冰品與飲品庫存。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家康康5優惠。超商優惠（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺買1送1

萊爾富即日起至4月27日「限時殺」優惠，涵蓋泡麵、飲品、甜點、零食等多樣品項。其中Gery芝莉捲心酥、威豹能量飲料勁芒鳳梨風味、黑松茶花一番煎茶，通通「買1送1」。雙響泡日式雞白湯麵、農心爽口海鮮味烏龍麵，有「第二件10元」驚喜價，讓消費者在日常補貨省一筆。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡買1送1

萊爾富Hi Café 也同步推出「周周1送1」優惠，即日起至4月29日：

大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，同品項「買1送1」。
特大杯青梅果釀冰茶、荔枝果釀冰茶，同品項「買1送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富買1送1優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社即日起至4月27日，「大杯濃萃拿鐵」市價60元，特價只要35元，直接現省25元。

人氣零食也限時優惠，萬歲牌杏仁小魚、無調味綜合果、原味珍珠開心果、蜜汁腰果，任選2件169元，現省51元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡阿嘎8旬「嘎嬤」驚傳逝世！家人深夜發聲
店家IG宣傳「胸前夫妻刺青」　人妻驚見老公和女同事
接體車「領大體」遭拖吊！網怒：這麼缺錢嗎　警出面回應
挖倒7透天！　住戶痛批：建商兩手一攤「沒錢」
蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」翻車！　中山泰秀氣炸跨海提

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡冰品買1送1、生活用品超殺價！超商「周末省錢優惠」懶人包

母親節寵媽大作戰預備備！搭乘大眾運輸蒐集送禮靈感

富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂

【廣編】2025年母親節必吃清單＋1！好勁道攜手台北老爺大酒店推「千羽馨饌」吃一口秒感動

《影后》詹懷雲愛用百變穿搭技巧大公開！用平價單品輕鬆駕馭各種風格

咖啡、零食、生活用品「買1送1」！超商「周末優惠」省錢懶人包

痘痘救星來了！「戰痘雷射」終結反覆發作　無副作用、隔天可上妝

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

咖啡冰品買1送1、生活用品超殺價！超商「周末省錢優惠」懶人包

母親節寵媽大作戰預備備！搭乘大眾運輸蒐集送禮靈感

富藝斯香港春拍預展5月登台　匠心獨運的鐘錶與藝術之作齊聚一堂

【廣編】2025年母親節必吃清單＋1！好勁道攜手台北老爺大酒店推「千羽馨饌」吃一口秒感動

《影后》詹懷雲愛用百變穿搭技巧大公開！用平價單品輕鬆駕馭各種風格

咖啡、零食、生活用品「買1送1」！超商「周末優惠」省錢懶人包

痘痘救星來了！「戰痘雷射」終結反覆發作　無副作用、隔天可上妝

納稅義務人受美國對等關稅影響　得申請免加息延期或分期繳稅

大阪世博驚傳死亡案例！　50多歲女會場內「心肺停止」送醫不治

澎恰恰欠2億「擺攤賣地瓜」求生　無預警現身寧夏夜市

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

巴特勒G3出賽機率曝！　勇士主帥樂觀：這是耐痛程度的問題

大谷翔平5月登板有難度　高層透露回歸計畫延後

川習通話了？　陸大使館打臉：純屬混淆視聽

店家IG宣傳「胸前夫妻刺青」　她意外抓包尪外遇女同事

全台20大「自行車事故熱點」洗牌！屏東1處居冠　康橋出事地沒進榜

200m內撞了又撞！台中28歲男恍神慘翻　母子騎車路過急棄車跳開

【泰格與雪兒】就在趕時間

消費熱門新聞

7-11員工可「坐著結帳、暫停服務」

麥當勞厚鬆餅堡開賣資訊一次掌握

摩斯3大熱銷組合下殺優惠來了

超商周末「買1送1」優惠懶人包

咖啡冰品買1送1！超商「周末優惠」懶人包

肯德基抗漲優惠一次看

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

富藝斯香港春拍預展5月登台

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

7-11琥珀奶茶買2送2、寄杯優惠

德州美墨炸雞推出2款新品！

小檜溪水岸公園宅「可頌」全新落成　大2、3房一次買到位加碼抽賓士

小蘭瓶高純度外泌體素顏都發光

更多熱門

相關新聞

超商周末「買1送1」優惠懶人包

超商周末「買1送1」優惠懶人包

繳稅季即將來臨，超商紛紛在周末推出優惠！7-11自今（25日）至4月27日，推出限時3天「超值五六日」，涵蓋飲品、冰品、泡麵、零食、生活用品等超過30項「買1送1、第二件10元、加1元多1件」等折扣。全家也有咖啡第二杯10元、零食泡麵兩件更省，還有多款飲料、冰品「買1送1」。

7-11員工可「坐著結帳、暫停服務」

7-11員工可「坐著結帳、暫停服務」

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走

1塊錢掉進茶葉蛋鍋！她「整鍋66顆」全買走

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

全家「隱藏服務」超狂　一次只要20元！網讚貼心

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富美廉社

讀者迴響

熱門新聞

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

帥哥網紅律師「幫男人口愛」私密片外流

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光

G卡姐夫遭逮！蔡阿嘎親澄清「非團隊成員」

夫硬闖平交道　害後座妻被欄杆爆頭

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面