　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家繳稅抽「66萬黃金」！7-11每筆2%回饋　5月報稅省錢攻略曝

▲▼全家1.5倍份量「狠飽系列」推出多款鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家繳帳單抽66萬黃金、日韓來回機票。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

5月稅季將到來，超商紛紛推出繳稅、繳帳單回饋及抽獎活動。全家會員繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，或帳單繳費、取票，都能在APP投注抽獎，有機會價值66萬的黃金、日韓雙人機票等。7-11攜手「icash Pay」推出4大繳稅回饋，除了筆筆回饋2%，繳帳單也能集點抽iPhone 16。

★全家

全家整個5月推出回饋，自4月30日至5月27日，只要會員到全家繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，或其他帳單繳費、取票（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅），再到APP「抽獎趣」介面進行投注，即可參加抽獎。有機會抽中市價66萬元999.9黃金（1名），還有日本或韓國雙人來回機票+住宿，價值4萬8000元。

同步加碼「集章趣」活動，全家會員只要取票、帳單繳費（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅），每筆可集1章，集滿1章可兌換商品優惠券、5章可兌換全家紅利金5元、20章可兌換五月花厚棒衛生紙一串。

同期間4月30日至5月27日，到全家使用「全盈+PAY」消費單筆滿88元，還可再抽100萬Fa點、國內外旅遊金3萬元、全盈儲值金3000元。

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲7-11在5月報稅季，使用icash Pay繳稅多重回饋。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11 攜手icash Pay，即日起至5月31日推出報稅季4大回饋，讓繳稅省更大。同時開放「OPENPOINT 點數折抵代收」服務，平時消費累積的點數，可直接當作現金，折抵「綜所稅」、「房屋稅」報稅金額，1點抵1元，降低繳稅壓力。

1.筆筆2%回饋：活動期間內，icash Pay用戶當月一般消費累積滿3000元，同月透過icash Pay線上繳納「綜所稅、房屋稅、牌照稅」，即享每筆2%「OPENPOINT點數」回饋，每戶每月上限100點。

2.新戶加碼2%優惠：icash Pay當月新戶繳稅，再加贈享2%「OPENPOINT點數」，每戶回饋上限50點。

3.繳稅抽點數：icash Pay APP線上繳納牌照稅、綜合所得稅、房屋稅，實際支付單筆滿3000元以上，再抽稅金等值OPENPOINT點數，最高有機會獲得「30萬點OPENPOINT」，每戶限1次中獎機會。

4.銀行加碼回饋：icash Pay連結「第一銀行帳戶」直扣線上繳納綜所稅，單筆滿3000元，贈100點OPENPOINT。每戶回饋上限100點，活動總回饋上限10萬點。

▲▼7-11在5月報稅季啟動「陪省團」計畫，日用品、線上預購都超省，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

▲7-11在5月報稅季，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

7-11 同步於5月14日至6月24日，推出「帳單繳費集點GO」活動，只要在門市繳納任一帳單，出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話，任一筆帳單贈1點，繳三筆再加贈1點，繳房屋稅再加贈4點。只要蒐集滿額點數，有機會抽到「iPhone 16 Pro(256G)」，還能免費兌換「ibon行動電源租借1小時」、「ibon eSIM酷遊卡全品項5折」等實用好禮。

你可能想看

7-11「icash Pay繳稅」每筆回饋2%　集點再抽iPhone16

全家1.5倍狠飽鮮食開賣！首推雙飯糰、最巨泡芙　會員搶券買1送1

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」　網瘋搶：跑3家才買到

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄭靚歆被弄斷肋骨　網紅師傅下場曝
Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭　小S蔡康永
快訊／股民嗨了！國泰金配息出爐
鄭靚歆整復遭弄斷肋骨「纏訟2年勝訴」！　揭新內幕
賠售550萬！　屋主含淚出場
母女遭詐1200萬雙亡　回「還活著喔」員警出庭懊悔請求最重處
快訊／陳梅慧車禍身亡！洩個資案獲不起訴　偵查員男友緩起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家繳稅抽「66萬黃金」！7-11每筆2%回饋　5月報稅省錢攻略曝

獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」　網瘋搶：跑3家才買到

必勝客「五倍起司焗烤千層麵」新上市！2大勞動節優惠一次收

母親節掀起「音波高訂潮」　光澤診所醫師：美國音波高指名度，精準拉提讓媽媽美得更安心

全家1.5倍狠飽鮮食開賣！首推雙飯糰、最巨泡芙　會員搶券買1送1

漢堡王「母親節雙人餐」只賣2周　全新金桔漢堡5／7上市

【廣編】JURA吉拉「跨越吉距・星之所嚮」星空品酩會　即將登場

「3大韓式炸雞店」母親節優惠　海鮮小煎餅、起司球限量送

7-11新品琥珀奶茶「買2送2」！寶可夢限定杯身　加10元多奶蓋

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

全家繳稅抽「66萬黃金」！7-11每筆2%回饋　5月報稅省錢攻略曝

獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」　網瘋搶：跑3家才買到

必勝客「五倍起司焗烤千層麵」新上市！2大勞動節優惠一次收

母親節掀起「音波高訂潮」　光澤診所醫師：美國音波高指名度，精準拉提讓媽媽美得更安心

全家1.5倍狠飽鮮食開賣！首推雙飯糰、最巨泡芙　會員搶券買1送1

漢堡王「母親節雙人餐」只賣2周　全新金桔漢堡5／7上市

【廣編】JURA吉拉「跨越吉距・星之所嚮」星空品酩會　即將登場

「3大韓式炸雞店」母親節優惠　海鮮小煎餅、起司球限量送

7-11新品琥珀奶茶「買2送2」！寶可夢限定杯身　加10元多奶蓋

居家香氛正夯！MALIN+GOETZ「空間噴霧」推出鼠尾草、玫瑰香

桃園南洋美食節5／25登場　還有短影音+創意野餐佈置比賽

《秘密會議》演真的！義大利樞機主教有前科　宣布退出教宗選舉

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

快訊／北市警局6名2線3星組長異動　萬華分局行政組長仍懸缺

蔡明忠長子接班！　蔡承道接富邦保代董座

快訊／女星整復「喀」一聲！肋骨裂如刀插背　網紅師傅下場曝

捷運桃園長庚線啟動　市府團隊16公里全線踏勘

「New Club」違法吸金2.2億　主謀重判8年+沒收犯罪所得

斬首84歲母！菜刀砍鈍換一把再剁下頭　59歲兒輕判17年原因曝

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

消費熱門新聞

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了

中華電信母親節促銷火力全開

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

7-11推出「免剝殼滷蛋」試賣

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

必勝客五倍起司焗烤千層麵新上市

全家周一咖啡10元、爆汁熱狗買1送1

超商勞動節咖啡「買2送2」寄杯再狂省

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

摩斯漢堡初夏新菜單來了

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

富藝斯香港春拍預展5月登台

3大韓式炸雞店母親節限定優惠包

更多熱門

相關新聞

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

超商零食又有獵奇新口味！7-ELEVEN 近來悄悄上架「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」引發網友關注，不少人已經搶著嚐鮮表示「香菜意外好吃」、「跑3家才買到」，但也有不敢吃香菜、榴槤的人驚呼「有點害怕」、「先pass」。

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

綜所稅申報5／1起跑　700萬納稅人靠6招在家輕鬆搞定

綜所稅申報5／1起跑　700萬納稅人靠6招在家輕鬆搞定

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

7-11新推寶可夢霜淇淋、鮮食新品

關鍵字：

超商繳稅報稅全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面