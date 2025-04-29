全家繳稅抽「66萬黃金」！7-11每筆2%回饋　5月報稅省錢攻略曝

▲全家繳帳單抽66萬黃金、日韓來回機票。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

5月稅季將到來，超商紛紛推出繳稅、繳帳單回饋及抽獎活動。全家會員繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，或帳單繳費、取票，都能在APP投注抽獎，有機會價值66萬的黃金、日韓雙人機票等。7-11攜手「icash Pay」推出4大繳稅回饋，除了筆筆回饋2%，繳帳單也能集點抽iPhone 16。

★全家

全家整個5月推出回饋，自4月30日至5月27日，只要會員到全家繳納房屋稅、汽機車牌照稅等地方稅，或其他帳單繳費、取票（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅），再到APP「抽獎趣」介面進行投注，即可參加抽獎。有機會抽中市價66萬元999.9黃金（1名），還有日本或韓國雙人來回機票+住宿，價值4萬8000元。

同步加碼「集章趣」活動，全家會員只要取票、帳單繳費（不含包裹寄取件、儲值商品、國稅），每筆可集1章，集滿1章可兌換商品優惠券、5章可兌換全家紅利金5元、20章可兌換五月花厚棒衛生紙一串。

同期間4月30日至5月27日，到全家使用「全盈+PAY」消費單筆滿88元，還可再抽100萬Fa點、國內外旅遊金3萬元、全盈儲值金3000元。

▲7-11在5月報稅季，使用icash Pay繳稅多重回饋。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11 攜手icash Pay，即日起至5月31日推出報稅季4大回饋，讓繳稅省更大。同時開放「OPENPOINT 點數折抵代收」服務，平時消費累積的點數，可直接當作現金，折抵「綜所稅」、「房屋稅」報稅金額，1點抵1元，降低繳稅壓力。

1.筆筆2%回饋：活動期間內，icash Pay用戶當月一般消費累積滿3000元，同月透過icash Pay線上繳納「綜所稅、房屋稅、牌照稅」，即享每筆2%「OPENPOINT點數」回饋，每戶每月上限100點。

2.新戶加碼2%優惠：icash Pay當月新戶繳稅，再加贈享2%「OPENPOINT點數」，每戶回饋上限50點。

3.繳稅抽點數：icash Pay APP線上繳納牌照稅、綜合所得稅、房屋稅，實際支付單筆滿3000元以上，再抽稅金等值OPENPOINT點數，最高有機會獲得「30萬點OPENPOINT」，每戶限1次中獎機會。

4.銀行加碼回饋：icash Pay連結「第一銀行帳戶」直扣線上繳納綜所稅，單筆滿3000元，贈100點OPENPOINT。每戶回饋上限100點，活動總回饋上限10萬點。

▲7-11在5月報稅季，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

7-11 同步於5月14日至6月24日，推出「帳單繳費集點GO」活動，只要在門市繳納任一帳單，出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話，任一筆帳單贈1點，繳三筆再加贈1點，繳房屋稅再加贈4點。只要蒐集滿額點數，有機會抽到「iPhone 16 Pro(256G)」，還能免費兌換「ibon行動電源租借1小時」、「ibon eSIM酷遊卡全品項5折」等實用好禮。