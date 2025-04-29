桃園南洋美食節5／25登場　還有短影音+創意野餐佈置比賽

▲桃園南洋美食節登場，打造一場「不出國也能秒到南洋」的沉浸式盛典。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經濟發展局指出，桃園市推動許多友善新住民政策，是一座宜室宜居的城市。其中，桃園後火車站有許多的異國商店、新住民朋友，由桃園車站商圈協會承辦的《南洋美食節》，將於5月25日在桃園區建國公園正式登場，集結南洋各國經典美食與文化體驗，打造一場「不出國也能秒到南洋」的沉浸式盛典。

桃園車站商圈協會28日晚間於桃園區延平路《亞當貴》餐廳召開會員大會暨《南洋美食節》記者會，出席的經濟發展局陳靜芳副局長說，桃園後火車站是東南亞文化最早匯聚的聚落，具備深厚的異國風情與文化底蘊。隨著鐵路地下化工程推進，桃園車站商圈的規劃與振興已成為市政府的重要工作。

透過桃園車站商圈協會以東南亞特色為發展主軸，未來在協會結合異國商店和新住民朋友，共同發展商圈特色，提升競爭力，帶動地方消費力，力朝「共享繁榮」的盛況。

桃園車站商圈協會理事長楊慧青指出，此次《南洋美食節》不僅有超過30攤南洋美食與特色手作攤位，更與台灣新住民國際城市文化交流協會攜手，推出以端午節為主題的印尼四角粽子香包DIY體驗活動，讓傳統節慶與異國文化撞出全新火花。

參賽者需組成至少4人，佈置需符合南洋主題，鼓勵使用色彩繽紛的裝飾和異國風道具。優先報到的參賽者還能優先選擇位置，使野餐體驗更加完美；除了野餐佈置比賽，活動現場還將舉辦短影音競賽，參加者只需拍攝與南洋美食節相關的90秒影片，並公開上傳至Facebook，標註@南洋美食節 FB及標記 #南洋美食節 #桃園車站商圈。無論是中文還是其他語言，皆可自由發表。符合活動主題的影片將有機會被轉發至桃園車站商圈FB，觀看數前三名的影片將獲得豐富獎品和獎狀，讓你的創意閃耀全場！

為回饋民眾熱情支持，活動期間特別推出特約店家消費滿五百送文化體驗券的超狂好康！只要在指定店家消費累積滿額，即可獲得限量體驗券和摸彩券，不但能參加活動攤位的手作體驗，還有機會抽中豐富好禮，吃喝玩樂一次解鎖！

特約店家名單：佶洋商行、亞當貴越南河粉咖啡、CUON春花卷、青宣越氏洗頭、莎娃迪泰式料理、布德利印尼料理店、想念越式冰品、詠順小吃泰國料理等店家。包括：市政府經發局副局長陳靜芳、市議員張碩芳、陳美梅、黃家齊、黃瓊慧、市政顧問陳俐臻、建國里長里長徐揚帆、豐林里里長簡士強、春日里里長簡郁陞等人士出席記者會。