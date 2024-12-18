　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獎金10萬元！「Short出人權精彩」短影音創作競賽開跑

▲Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽。（圖／翻攝自Facebook／國家人權委員會）

▲「Short出人權精彩」徵件開跑。（圖／翻攝自Facebook／國家人權委員會

文／中央社

為讓大眾瞭解、關注人權議題，國家人權委員會即日起至2025年2月14日止，舉辦短影音創作競賽，邀請高中職以上學生，以及年滿18歲的社會人士，拍攝融合國內外人權紀念日的短影片，爭取最高新台幣10萬元的獎金。

因應短影音時代，人權會今天透過新聞稿表示，即日起舉辦「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」，盼推廣人權教育理念並深化其內涵，讓更多人可接觸到人權議題，民眾可以透過手機、相機等拍攝30秒到60秒，具有創意的人權教育直式短影音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人權會表示，此次競賽主題須融合國內、國外具有人權意涵的紀念日，如國際婦女節、國際勞動節、原住民族日、國際身心障礙者日、國際人權日等，作為影片創作發想素材，可用故事、舞蹈、音樂或表演形式，傳達及推廣人權，讓大眾關注人權。

至於競賽對象分為學生組（高中職以上學生）、社會組（年滿18歲以上的社會人士），各組獎項包括金獎1名，獎金為新台幣10萬元；銀獎1名，獎金為新台幣6萬元；銅獎3名，獎金為各新台幣5萬元；佳作12名，可各獲1萬2000元百貨禮券；另外，還有人氣獎1名，可獲6000元百貨禮券。

上述入選作品預計在2025年3月底公布，頒獎典禮暨成果發表會則會於2025年4月下旬辦理，也會於活動網站舉辦人氣票選活動，歡迎全民一同欣賞創意人權短影音。此次競賽詳情請，可至「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」網站（https://nhrcshorts.net/）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

氣溫下降一堆人生病！醫示警：小心大魔王

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

粉絲看完臀腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚太Q啦

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

中山大學獼猴闖教室上日文　同學看傻眼

嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

建中畢業生1天募百萬「續追德國留學夢」　手寫千字信感謝網友

更多熱門

相關新聞

即／換臉A片海撈1200萬入監　小玉判賠6女185萬

即／換臉A片海撈1200萬入監　小玉判賠6女185萬

網紅小玉（本名朱玉宸）接受網友匯款客製化台灣知名女性變臉A片，包括多位網紅、前立委高嘉瑜、立委黃捷都受害，他也藉此海撈1200餘萬元。今年5月間他遭判刑5年定讞，並入監執行。有6名被害女子提出民事訴訟，求償500萬元，高等法院審理後，總計判決小玉須賠償185萬元。

八仙塵爆傷者求償　高院判保險公司賠300萬

八仙塵爆傷者求償　高院判保險公司賠300萬

福特六和培育台灣技職人才

福特六和培育台灣技職人才

TikTok執行長拜會川普　盼新政府擋「不賣就禁」法

TikTok執行長拜會川普　盼新政府擋「不賣就禁」法

為郭台銘連署賄選　屏東里長獲緩刑定讞

為郭台銘連署賄選　屏東里長獲緩刑定讞

關鍵字：

Short出人權精彩人權短影音創作競賽國家人權委員會Short

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面