TikTok執行長周受資拜會川普　盼新政府擋下「不賣就禁」新法

▲中國「字節跳動」旗下熱門短影音平台TikTok。（圖／路透）

文／中央社

兩名知情人士透露，熱門短影音平台TikTok執行長周受資16日在海湖俱樂部拜會美國總統當選人川普。TikTok面臨「不賣就禁」法令，現在冀望由川普擋下這項新法。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據將於明年1月19日生效的法律，如果TikTok沒有脫離中國母公司「字節跳動」（ByteDance），1億7000萬名美國用戶將遭禁止使用這款應用程式。此法生效隔天，就是川普（Donald Trump）的總統就職日。

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

TikTok試圖在美國法院對抗「不賣就禁」法令，但目前尚未獲得成果。TikTok日前提出緊急聲請，尋求巡迴上訴法院暫時阻止此法落實但遭駁回，TikTok隨即再向最高法院聲請裁決。

川普曾說他將「拯救」TikTok平台，好讓TikTok能繼續與祖克柏（Mark Zuckerberg）的Meta公司「競爭」。Meta被控審查右派言論，因此遭到川普批評。

川普16日在他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與記者談話時重申這樣的看法，說他對TikTok「有點好感」。川普還提到，自己在這次大選獲不少年輕人力挺，而TikTok核心用戶主要就是由年輕人組成。

金融時報報導，當被問及他計劃如何阻擋下月生效的TikTok「不賣就禁」法令，川普回應：「我們正在研究。」

TikTok 16日表示認同川普的立場，並請求最高法院暫緩落實法令。

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）。（圖／路透）

TikTok在法庭文件中談到，「新政府有合理可能性將暫停執行此法，或者尋求減緩其最嚴重的潛在後果」；而且，既然新政府將在日後喊停法令，先讓法令生效並「不符合任何人的利益，無論是政黨、公眾或法院」。

現任總統拜登（Joe Biden）政府以國家安全為由支持「不賣就禁」法律，此法也在國會兩黨支持下通過。有鑑於中國母公司字節跳動，司法部認為TikTok可能會被北京用於進行宣傳或間諜活動。

TikTok則認為此法不合憲，並主張在規定時間內脫離母公司在技術上「不可行」。北京當局也反對字節跳動出售TikTok。

川普尚未表明將訴諸何種機制，以避免TikTok禁令生效。一些專家指出，根據此法，如果總統認定TikTok不再受中國控制，TikTok便可獲准繼續在美國營運，因此他們推測川普可能會採用這個方法。