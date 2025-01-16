TikTok在美營運絕處逢生？　《央視》爆料：周受資受邀參加川普就職

▲TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

TikTok短影音平台19日「不賣就禁」的大限之日即將到來，近期還傳出「TikTok難民」紛紛出走至「小紅書」另闢戰場，也讓「小紅書」App下載量飆高，在多個國家或地區霸榜下載第一。 然而，更多的「知情人士」紛紛釋出消息，拜登和川普兩任政府交接之際，都有意要暫緩執行禁令或給予「寬限期」，甚至有消息指TikTok CEO周受資將參加川普就職典禮，釋放出耐人尋味的訊號。

▲川普將於當地時間1月20日就任美國總統。（圖／路透）

《央視》報導，總台記者當地時間1月15日獲悉，兩位知情人士透露，TikTok首席執行官周受資收到邀請，將出席1月20日美國當選總統特朗普的就職典禮。

就在TikTok平台被要求關停的倒數計時期間，《央視》在今（16）日陸續拋出幾則引述知情人士透露的消息。其中，有三名知情人士透露，拜登政府正考慮如何讓TikTok在美國繼續運營。一位政府官員透露，官員們正在「探索各種方案」，讓TikTok不會在本週日（19日）被禁。

▲TikTok在美下架的禁令進入倒數計時階段。（圖／路透）

此外，《央視》另一則消息則是，美國當選總統特朗普（川普，下同）正考慮在上任後發佈一項行政命令，暫停執行TikTok銷售或禁止法60至90天。兩名知情人士稱，特朗普或簽署行政命令，該命令將解除拜登政府19日在全國範圍內禁止該應用程序的禁令。

上述兩則消息，美媒《NBC》及《華盛頓郵報》也引述了「知情人士」的相類似說法，一方面顯示出，美國政府在TikTok禁令上或許真的出現歧見，另一方面則代表，「有人」正透過持續放話，引起外界重視並給予官方一定壓力。

此外，TikTok CEO周受資受邀參加川普就職典禮，是否可以解讀成川普政府對TikTok釋出的善意或代表還有緩解的空間及可能，仍待後續觀察。不過，上述消息皆為獲得拜登政府或即將就任的川普官方給出正面回應。