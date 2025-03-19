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4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

大陸男子花4.5萬元買考研「絕密上岸卷」，結果1題都沒中。（示意圖／pixabay）

▲大陸男子花4.5萬元買考研「絕密上岸卷」，結果1題都沒中。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

大陸陝西省1名王姓男子先前花費萬元，購買考研究所「絕密上岸卷」，對方承諾購買後只要背熟就包過，沒想到上了考場後發現事與願違，竟然1題都沒中，考研也因此失利。對此，涉事鄭州卓文中贏教育科技有限公司回應稱，承諾包過是員工個人行為，已在跟進處理此事。

《大皖新聞》報導，王男透露，自己為了提升學歷，在工作之餘準備考研，2024年上半年，他刷短影音時被1家輔導機構的宣傳內容吸引，花了人民幣2500元（約新台幣1.1萬元）購買課程，後來聽工作人員說有考研「絕密上岸卷」，是前命題組老師出的題，都附有答案，只需背熟就能包過。

由於是在職備戰考研，想著有此類押題卷能省事、省心，王男信以為真，支付1萬元（約新台幣4.5萬元）購買了試卷。誰知到了考試時，王男傻眼了，「一題沒押中，背完一點用都沒有」，最後當然落榜收場，於是他找到該名工作人員以及對方所屬公司，要求退費無果。王男事後在網上曝光相關經歷，發現許多人都遭遇相同情況。

對此，鄭州卓文中贏教育科技有限公司客服人員回應，經後台查詢，王先生確實分別支付了2500元和1萬元，但承諾包過是員工個人行為，在接到當事人反映後，售後人員已介入處理。售後負責人說，公司主營考研考公輔導，目前仍在正常經營，不過與王先生對接的老師已離職，其承諾的包過等內容是個人行為，公司方面並不知情。

該負責人提到，考研「絕密上岸卷」並不是前命題組老師所出，也非絕密，只是取了帶有美好寓意的名字。該負責人進一步解釋，公司方面不承諾包過，與王先生簽的正式協議中也沒有明確提及包過，收到王先生投訴後，相關部門已介入處理，接下來會持續統計有無其他類似情況的學員，會拿出解決方案。

另一方面，該公司轄區金水區鳳凰台市場監管所說明，他們確實有接到相關投訴，隨後展開調查，經查看王先生的聊天記錄和公司的宣傳內容，尚無法定性該公司虛假宣傳。此外，該公司宣傳內容和與王先生簽訂的協議中，也沒有提到包過，工作人員先前已向當事人說明情況，建議對方可以向法院提起訴訟。

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