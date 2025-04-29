「最帥乞丐」行乞爆紅！拒當模特兒曝真實身份　網喊：老公我來了

▲號稱全球「最帥乞丐」的布萊德主要在美國加州行乞。（圖／翻攝自TikTok／bradlove911）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州一名自稱「職業乞丐」的男子因外貌俊朗而在社群短影音平台TikTok走紅，引起網友熱烈討論。他在棕櫚泉街頭舉牌乞討的畫面點閱超過50萬次，不少網友稱讚他「帥到可以當模特兒」，甚至有人留言「明天就想嫁給他」。儘管網路聲量高漲，他強調自己無意從事演藝或模特兒工作，對現況已感滿足。

根據英媒《每日郵報》，男子名叫布萊德・洛夫（Brad Love），自稱是「職業乞丐」，主要靠在美國加州街頭向路人乞討賺取生活費。他去年開始在TikTok分享自己的日常生活，目前粉絲已突破2萬人，並在個人簡介中標示CashApp帳號供人捐款。他也在上個月開設Instagram帳號，目前約有600多名追蹤者。

近日，布萊德在棕櫚泉街頭拿著紙板乞討的影片爆紅，他面帶微笑向駕駛招手，畫面中陽光灑落在他身上，引來大量關注。影片上線僅4天便突破50萬次觀看，許多網友紛紛留言稱讚其外貌，有人寫道「這人應該去拍Ralph Lauren廣告」，也有女性網友開玩笑說「我們的婚禮明天下午3點舉行」。

儘管網友鼓吹他轉戰模特兒或演藝圈，布萊德則公開表示毫無興趣。他在Instagram和TikTok強調：「我是一名職業乞丐，不想當模特兒，也不想工作。」他坦言自己曾是護理師，但認為街頭乞討「簡單得多」，對現在的生活感到滿意。

根據布萊德過往分享，他曾一天賺進100美元，另一天約60美元。不過他也坦承，走紅後反而影響了他的「生意」。因為曝光度太高，警方已禁止他在原本的乞討地點出現，甚至讓他覺得形象受損。

美國Shouse加州法律事務所資料指出，乞討屬於受憲法保護的言論自由，但若行為帶有強迫性或侵犯他人空間，仍可能違法。

目前布萊德尚未回應媒體的置評請求。