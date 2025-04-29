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加拿大今選新總理！川普再添亂喊「來當美國51州」　恐影響選情

▲▼加拿大45歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre，左）與60歲的自由黨新任黨魁卡尼（Mark Carney，右）。（圖／路透）

▲45歲保守黨黨魁博勵治（左）與60歲自由黨新任黨魁卡尼（右）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大於28日舉行國會大選，最大黨黨魁將出任新一任總理。不過就在選情緊繃之際，美國總統川普（Donald Trump）再度高調喊話，呼籲加拿大成為美國的第51州，引發當地政壇震撼，甚至可能牽動最終選舉結果。

根據《路透社》報導，這場提前半年的國會大選，將改選343席議員，由最大黨領袖出任總理。儘管加拿大有多個政黨參選，但這次聯邦選舉的主戰場，仍集中在60歲的自由黨新任黨魁卡尼（Mark Carney）與45歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）之間。

▲▼加拿大60歲自由黨新任黨魁卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

▲60歲自由黨新任黨魁卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

今年選戰的氣氛，深受加美之間緊張關係影響。川普對加拿大出口商品加徵高額關稅，重創加國經濟，同時頻頻放話要將加拿大納為「美國第51州」，無論左派或右派選民，對此皆感到憤怒。

川普在28日也再度於「真實社群」（Truth Social）發文表示，「祝加拿大偉大的人民好運！請選出那位有勇氣與智慧的人，能幫你們把稅負減半，讓軍事力量免費提升到全球最高水準，讓你們的汽車、鋼鐵、鋁材、木材、能源以及其他各行各業的規模翻四倍成長。」

他強調，「只要加拿大成為美國珍貴的第51個州，這一切都可以實現，而且零關稅、零稅收負擔。美國已經無法再像過去那樣，每年用數千億美元來補貼加拿大了。除非加拿大成為美國的一州，否則這樣的花費根本說不通！」

卡尼在3月底受訪時強硬表態：「我拒絕任何削弱加拿大、打擊我們士氣、甚至企圖讓美國吞併我們的行為。我們是自己家園的主人！」

▲▼加拿大45歲保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。（圖／路透）

▲45歲保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。（圖／路透）

另一方面，保守黨黨魁博勵治則將這場選舉描繪成「平民百姓對抗渥太華（Ottawa）菁英」的戰爭。博勵治打著「加拿大優先」口號，主張削減政府開支、精簡官僚體系，並放寬環保法規，讓加拿大可以更大規模開採自然資源。

雖然博勵治在風格上帶有些許川普色彩，但選戰期間，他刻意與川普保持距離。當川普呼籲加拿大選民直接「投給他」而非本國政黨後，博勵治立刻在社群媒體上回嗆，「請總統先生不要插手我們的選舉。」

根據最新民調，選戰局勢已出現翻盤跡象，預估自由黨可望勝出，過去無從政經驗的「政治素人」卡尼，有望成功接棒成為加拿大新總理。結果預計將於台灣時間29日中午左右揭曉。

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