美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

▲伊利諾州發生嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國伊利諾州春田市（Springfield）附近的小城鎮查塔姆（Chatham）發生重大事故，一輛汽車突然暴衝進一棟建築，導致4名4歲至18歲的兒童與青少年身亡，其中3人事發當下在建築物外。

根據《美聯社》報導，當地警方29日下午3時20分左右接獲報案指出，有一輛車衝入建築物內，導致多人受傷。

根據調查，該建築物內設有YNOT課後營隊（Youth Needing Other Things Outdoors），因此平時有許多學童會聚集在此進行課後活動。然而29日下午3時許，有一輛汽車突然從建築物東側駛入，並撞上屋內數人，隨後又從西側駛出。

該起事故造成大量學童死傷，現場一片混亂。警方指出，有4名學童不幸死亡，死者年齡分別介於4歲到18歲之間。此外還有多人受傷，其中1人被直升機送往醫院搶救。

警方表示，車上只有駕駛一人，而他同樣因為受傷被送往醫院治療。

目前已經確認4名死者皆為「女學生」，確切身分會在通知家屬後公布。警方指出，事故原因還未釐清，暫時無法確認是否為蓄意行為。

另一方面，加拿大溫哥華上周末才發生駕車衝撞人群事件。一名據稱來自高雄的男子駕車衝進菲律賓文化節會場，直接撞上人群，導致11人死亡。