失蹤長達5個月！16歲少女靠IG求救　警在「性侵犯衣櫃」找到她

▲少女靠IG向外求救。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名16歲少女離家後失蹤長達數月，近來發現人還活著，警方靠著一條來自她IG的求救訊息，在距離住家700英里（約1126公里處）一名性犯罪者家衣櫃中，找到被囚禁的失蹤少女。

當地媒體報導，這名16歲少女自2024年12月6日從密蘇里州哥倫比亞市突然失蹤，她的父親接到學校通知發現沒有到校，後來向警方通報失蹤。自少女失蹤以來，她的IG帳戶也長期都是處於靜止狀態，然而4月15日，朋友突然收到從她IG傳來的一則求救訊息，讓警方順利追蹤到她的位置。

Maximilian Bondrescu, a 320-pound registered sex offender with prior convictions has been charged with kidnapping and sexual assault after he allegedly held a 16-year-old for months.https://t.co/Ewoz0rumSf via @MailOnline — B Gallagher (@Gally66kg) April 28, 2025

警方18日在44歲男子邦德雷斯庫(Maximilian Bondrescu)，位於科羅拉多州科林斯堡(Fort Collins)家中找到失蹤少女，警方原本上門時，邦德雷斯庫還否認藏有少女，警方進入搜查後才在衣櫃中找到人。

邦德雷斯庫是一名被登記在冊的性犯罪者，他2024 年 11 月透過一款名為Boo的軟體與少女開始交流，後來改使用SnapChat。少女表示，她和邦德雷斯庫約好一起離開，對方半夜開車來接她，一段時間後她曾求對方讓她離開，可是遭到拒絕。

邦德雷斯庫後來給了少女一支舊手機，但他完全沒發現手機中還裝著Instagram，才讓少女有機會登入帳戶向外求救。邦德雷斯庫被控包含綁架、性侵犯兒童、非法囚禁等多項重罪，目前關押在監獄中，保釋金定為50萬美元（約台幣1,614萬元）。

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