失蹤長達5個月！16歲少女靠IG求救　警在「性侵犯衣櫃」找到她

記者李振慧/綜合報導

美國密蘇里州一名16歲少女離家後失蹤長達數月,近來發現人還活著,警方靠著一條來自她IG的求救訊息,在距離住家700英里(約1126公里處)一名性犯罪者家衣櫃中,找到被囚禁的失蹤少女。

當地媒體報導,這名16歲少女自2024年12月6日從密蘇里州哥倫比亞市突然失蹤,她的父親接到學校通知發現沒有到校,後來向警方通報失蹤。自少女失蹤以來,她的IG帳戶也長期都是處於靜止狀態,然而4月15日,朋友突然收到從她IG傳來的一則求救訊息,讓警方順利追蹤到她的位置。

