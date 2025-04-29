賴清德下令35罷藍委連署都要過？　綠黨團沒聽說：一定跟民意站一起

▲民進黨團幹事長吳思瑤 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北議員卓冠廷27日透露，總統兼民進黨主席賴清德曾在一次中常會上下達軍令，每一區都得救、連署罷免藍委35個全部都要過。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（29日）受訪時表示，黨團沒有收到也沒有聽到，賴清德主席下的軍令狀跟相關訊息，民進黨就是從旁協助公民團體，不讓公民團體孤單，民進黨定位很清楚，罷免是由人民推動，一定跟公民團體站在一起，確保憲法賦予人民的權利，民進黨是來自民意的政黨，當然跟民意站在一起。

對於朱立倫下軍令，罷免綠委設立KPI？吳思瑤指出，罷藍、罷綠本質上最大的差別，就是誰是發動者？罷藍委是公民團體主動發起、主動串聯，罷綠委從一開始就是國民黨鎖定，為栽培新世代參選議員或是選舉操兵，黃呂錦茹一開始跳出來要推動，讓有意參選市議員的年輕人下來練習，就是不折不扣國民黨發動。

吳思瑤指出，現在偵辦中的造假、死亡冒名連署案件，都呈現一致狀況，國民黨可能涉及集體違法行為，朱立倫軍令狀 給藍營議員、有明確標準值，反觀民進黨從旁協助、各地公職自動自發，本質有所不同、後面解讀大相逕庭，民進黨站在公民團體一方，幫他們排除罷免過程中遭到不公平的行政對待。

至於花蓮民政處涉嫌查水表遭約談，吳思瑤表示，現在有很多個案揭露，國民黨執政縣市在罷免過程涉及造假、冒名，也有越來越多訊息揭露，許多泛藍執政的縣市政府因為行政不中立，介入連署作為。

吳思瑤強調，公務員應奉行公務員服務法相關規範、堅守行政中立，希望各縣市政府不論藍綠，都要秉持最基本原則，台灣是法治國家，最重要的是依法行政，如果有不當就應該處理。