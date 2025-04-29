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批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

▲▼台北論壇董事長蘇起、「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

連胡會今（29）日屆滿20周年，前國安會秘書長蘇起在一場紀念活動上說，台獨領導人是「一代不如一代」，更批評賴清德總統「沒有李蔡的素養，沒有國安經驗，也沒有班底，反而更明目張膽不加遮掩，不夠聰明」。

2005年4月29日，時任中國國民黨主席連戰於北京與中共中央總書記胡錦濤進行歷史性會見，該訪被稱為「和平之旅」。「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會今日在台北舉行，蘇起出席時作上述表示。

蘇起以「當前兩岸關係的危機與出路」為題進行分享時，批評台獨領導人是「一代不如一代」，他說，李登輝是老謀深算、說而不做，陳水扁是橫衝直撞，卻反而促成連胡會。

談到蔡英文，蘇起認為她從李登輝學到凡事先與美國溝通，從陳水扁學到凡事絕不衝到第一線，從馬英九學到對內絕不道歉也不讓步，但她完全錯估大小環境的根本變化。

至於賴清德，蘇起嚴詞批評「沒有李蔡的素養，沒有國安經驗，也沒有班底，反而更明目張膽不加遮掩，不夠聰明」。

蘇起形容台灣現在是在「自殘」，賴清德這個時候應該整合內部，商量如何應對外面環境，但是他卻「抓白打藍」，更對大陸束手無策，只會關門打自己小孩。

對於台灣的出路，蘇起悲觀地說，「很抱歉，我今天沒有答案，我看不出出路在哪裡」，台灣走到這一步，像一葉扁舟，被（新）潮流帶著漂流，「有權力的人不做，我們沒有權力的人在這邊叫沒有用」，大家只有自求多福。

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