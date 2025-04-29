馬英九批台獨建國是「幻想」　籲賴清德「以天下蒼生為念」

▲前總統馬英九。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

連胡會今（29）日屆滿20周年，前總統馬英九在紀念活動上向賴清德總統喊話，要他「以天下蒼生為念」，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更不必要」的台獨建國幻想。

2005年4月29日，時任中國國民黨主席連戰於北京與中共中央總書記胡錦濤進行歷史性會見，該訪被稱為「和平之旅」。「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會今日在台北舉行，馬英九出席時作上述表示。

馬英九表示，賴清德上台將近一年，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行的政策，反而發表新兩國論、稱大陸為「境外敵對勢力」，這明顯違反中華民國憲法的兩岸定位與雙方既有的和平發展共識，「真是令人瞠目結舌，簡直是將兩岸關係惡化並推入谷底」。

加上中共隨後幾次圍台軍演，馬英九說，兩岸和平的現狀幾乎被破壞殆盡，在在顯示民進黨政府毫無處理兩岸關係的能力，「不會興利、只會積弊」，使得台灣民眾受害。

▲馬英九出席和平之旅二十周年紀念座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

在連戰和平之旅20周年今天，馬英九強調，我們更應該要反思，兩岸關係的和平穩定曾經就如同呼吸空氣一樣自然，尤其是在他擔任總統的8年之內，更是兩岸隔海分治以來雙方關係的最佳狀態，根本沒有圍台軍演的緊張可言，兩岸領導人完全可以平起平坐的會晤。

因此，馬英九再次呼籲賴清德，期盼他能以天下蒼生為念，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更不必要」的台獨建國幻想，「這十二字各位一定要記住」。

馬英九還呼籲賴清德，應改為腳踏實地、努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定，讓兩岸人民世世代代都能生活在和平友善、互助合作與繁榮的環境之中。

馬英九續指，這當然不是一件容易的事情，但是事在人為，有志者事竟成。「我誠懇的希望賴總統全力邁向這個可遇也可行的大目標，願天佑台灣、天佑兩岸人民。」