1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

▲ 中國跨境電商平台Temu和Shein都受到川普關稅衝擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國跨境電商平台Temu因應美國總統川普的145%高額關稅，開始加收「進口費用」，導致許多商品價格翻倍。自4月25日起，消費者購買如服飾、家電等商品時，需額外支付高額進口費，削弱Temu原先以超低價取勝的競爭優勢。

CNBC分析顯示，Temu加收的進口費用用往往高於商品本身價格，例如一件售價18.47美元的夏季洋裝，結帳金額達44.68美元，附加費用達142%；一件12.44美元的兒童泳衣則需支付31.12美元，進口費高達150%。Temu官網說明，進口費涵蓋所有報關相關費用，但不一定等於實際支付給海關的金額。

相較之下，競爭對手Shein雖同樣調漲售價，但採取將關稅直接包含在商品價格內的方式，並承諾「無需額外付款」。此前，Temu和Shein便曾警告，受川普關稅政策影響，將自4月25日起調漲價格，尤其在5月2日取消800美元免稅門檻後，影響將更為劇烈。

Temu自2022年進軍美國市場以來，靠著低價吸引大量消費者，但加上附加費用後商品價格將與亞馬遜、沃爾瑪等本地電商相近，且到貨時間仍較長。自川普宣布關稅政策以來，Temu大幅削減美國廣告支出，在蘋果App Store的排名從前10名跌落至第73位。

許多消費者在Reddit論壇抱怨Temu加收高額進口費，紛紛留言寫道，「再見了Temu，過去曾經很美好」、「一天之內從像億萬富翁一樣購物變成像窮人一樣購物」。也有部分用戶指出，許多商品早在加收進口費以前便悄悄漲價。