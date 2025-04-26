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妹子網購保險套遭騷擾！領完貨外送員突傳訊：注意身體啊美女

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲大陸一名女子網購保險套，卻遭到外送員騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

四川成都一名女子先前上網網購，並且在外送平台當中購買了保險套，怎料外送員到場時留下意味深長的表情，後續更發送「12只（保險套的計量單位），注意身體啊，美女」，讓她氣炸大罵，相關部門應該加強監管，才能確保消費者安全。

綜合陸媒報導，這名女子在網路上指控，因為家中的鞋子髒了，打算網購消毒液來清洗，不過因為消毒液單買價格太低廉，加上該平台給了免運費的優惠，實在不想因為一盒消毒液就麻煩外送員，於是決定再加購一盒保險套。

▲▼外送員送完商品以後，傳訊騷擾消費者。（圖／翻攝微博）

▲▼外送員送完商品以後，傳訊騷擾消費者。（圖／翻攝微博）

▲▼外送員送完商品以後，傳訊騷擾消費者。（圖／翻攝微博）

沒想到，外送員送到門口，卻露出了一副意味深長的表情，事後還發送簡訊騷擾，傳送「12只（保險套的計量單位），注意身體啊，美女」等文字，讓她氣得不得了。

女子表示，雖然商家有用黑色塑膠袋包裝，但包裝及其簡陋，送貨員會知道她網購的物品，必定是已經打開包裝看過。女子表示，除了藥妝以外，該平台還有提供美食外送，但如今發生這種情況，卻讓她完全無法再信任該平台。

對此，該平台的客服表示，絕對不允許外送員騷擾消費者，這屬於服務態度的問題，因此需要消費者提供訂單，讓他們確認外送員的訊息，若是情況屬實，將會做出違規處理。至於為何外送員能看見消費者所訂購的商品訊息，他們不了解具體情況。

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