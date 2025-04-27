每秒湧入145中國免稅包裹！歐洲市場被淹沒　法國祭措施遏止

▲SHEIN等中國電商巨頭的小額包裹不斷湧入歐洲，衝擊當地市場，法國即將推出措施遏止。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國財政部宣布將於29日推出一系列「具體措施」，以遏制中國「低價小額包裹」湧入歐洲市場的現象。這些包裹享有免關稅待遇，並對當地商家造成了極大的競爭壓力，因此法國政府計劃透過新措施遏制氾濫的中國包裹，保護本地企業的市場份額。

歐盟執委會資料顯示，2024年共有逾46億個小額包裹被寄入歐洲市場，其中有91%來自中國，等同於每秒鐘就有超過145個包裹進口歐洲。這些包裹大多來自SHEIN、Temu和阿里巴巴等中國電商平台的巨頭，而且還享有免關稅待遇。

據BFMTV報導，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）指出，隨著中國電商的崛起，這些包裹的數量比2023年增長了2倍，相對2022年更是增長了4倍之多，顯示法國已被「中國包裹入侵」，不僅對當地商家構成激烈競爭，還因為部分商品不符合歐洲的規範而引發安全和質量擔憂。

財政部強調，這些包裹的增長主要源自中國的貿易策略轉向歐洲，而這一趨勢對歐洲國家，尤其是法國的商業環境構成了衝擊。為了應對這一狀況，法國政府決定自29日採取一系列「具體措施」，應對中國包裹淹沒當地市場的影響。

目前，政府正在研究是否撤銷150歐元（約新台幣5550元）以下包裹的關稅豁免，並進一步聚焦於平台監管，防止不合規產品進口歐洲。此外，歐盟也計劃針對進口的電商包裹徵收「處理費」，以加強對非法商品的海關監控。