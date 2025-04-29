朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

▲民進黨秘書長林右昌 。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，而國民黨主席朱立倫將發動全面罷免綠營黨公職因應，對此，民進黨秘書長林右昌今（29日）表示，國民黨在進行綠委罷免時，國民黨跟地方黨部不約而同發現，偽造文書、死亡連署、抄名冊等事證，也有許多人承認犯罪事實，朱立倫說要罷免總統，所有動作跟言行走極端路徑，目的是否為了鞏固黨主席位置，而綠營被鎖定罷免對象，都是優質立委跟議員，可以讓社會檢驗，黨中央有信心。

對於有議員爆料，黨主席賴清德下令35區都要通過？林右昌回應，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是全力協助、並維護公民團體權利，黨中央有五項指示跟要求，希望所有黨公職全力協助，態度跟主張清楚，就是從旁全力支持。

而是否有支持者打電話到黨中央要求，並抱怨部分黨公職不夠積極？林右昌表示，罷免是公民自主行動，民進黨完全尊重，個別罷免選區是否有公職人員努力協助，都會關心跟了解，當然也會收到許多關心民眾電話，有些是誤會會做相關說明，但如果有黨公職不夠積極的狀況，也會做提醒，不針對個案，所有打電話來的都會說明。

至於藍營提出罷免賴清德、民進黨立委。林右昌指出，國民黨在進行綠委罷免時，國民黨跟地方黨部不約而同發現，偽造文書、死亡連署、抄名冊等事證，也有許多人承認犯罪事實，既然跨縣市國民黨部都有這樣的狀況發生，不禁讓社會懷疑，這是不是系統性、有組織的犯罪行為？大家可以關注，這樣的組織犯罪是否合理、在法律上有何責任。

林右昌表示，朱立倫說要罷免總統，大家可以關心目的是什麼，國民黨即將選黨主席，朱立倫所有動作跟言行走極端路徑，目的是否為了鞏固黨主席位置，而不是為了國民黨也不是為了國家社會。

至於面對藍營全力以罷制罷，黨中央是否有方案因應？林右昌表示，每個立委跟議員選區狀況都不同，每個罷免選區都有其選票基礎跟選民結構不同，這部分還是要回到選區，尊重當地民代看法，黨中央再進行協助。

林右昌直言，國民黨發動的罷免是為了政治鬥爭，把政治局勢跟社會氛圍搞亂，綠營被鎖定罷免對象，都是優質立委跟議員，沒有任何錯誤或不當言行，這可以讓所有選民跟社會檢驗，黨中央對所有立委跟議員非常有信心。

也有媒體追問，是否哪些選區二階連署狀況較不樂觀？林右昌回應，有關罷免狀況還是要尊重公民團體統計結果，黨中央不方便回應，但各罷團需要的協助，民進黨只有一個立場就是全力支援，過去到現在都是如此，至於特別困難的選區，都已經有組織團隊、人力在支援，都尊重公民團體發言。

至於賴清德民調大跌？林右昌表示，民調資料大家都經常看到，民調起伏都是施政參考，不管是外部還是內部民調都是參考依據，面對關稅跟國際情勢劇烈轉變，執政團隊都是用穩健態度面對，現在國際局勢是非常大變局，不管是俄烏戰爭還是關稅議題，都是各國必須面對的嚴峻狀況。

林右昌直言，面對這樣的情勢，朝野應該團結應對，但在野黨並沒有停止攻擊，甚至對行政團隊進行錯誤認知作戰，政府會持續傾聽民意跟產業聲音，最近這段時間，賴總統跟卓院長不斷下鄉傾聽民意，了解產業心聲，及時協助所有產業，全國團結面對關稅難關，全民拚經濟，一定可以讓台灣穩健向前。