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加拿大自由黨預計贏得大選「連4屆執政」！　川普威脅助逆轉勝

▲▼ 加拿大總理卡尼（Mark Carney）選前一天出席競選活動。（圖／路透）

▲ 卡尼在大選前一天出席競選活動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大28日舉行國會大選，由最大黨黨魁出任新總理。加拿大媒體預測，目前執政的自由黨（Liberal Party）將贏得大選，成功保住政權，但是否拿下多數席位尚未明瞭。

綜合《美聯社》及《路透》等外媒，3月上任的總理卡尼（Mark Carney）率領的自由黨逆轉頹勢，受美國總統川普威脅加徵關稅及揚言併吞激起的愛國情緒助攻，為自由黨帶來四連勝。反對黨保守黨（Conservative Party）雖民調相近，仍無法改變局勢。

加拿大廣播公司（CBC）及CTV News預測，自由黨在343個國會席次中領先，擊敗保守黨，但尚未取得172席的多數門檻，最終結果可能須待卑詩省投票結束後才會明朗。

自由黨目前已有139席確定當選或取得領先，保守黨則有107席。然而，少數政府在加拿大通常難以維持逾2年半，若卡尼最終無法取得國會多數，將需仰賴其他政黨合作。

自由黨今年初民調大幅落後，前總理杜魯道因民意低迷請辭，由曾領導兩大G7國家央行的卡尼接手。隨後川普發動關稅戰，甚至希望加拿大成為美國第51州，激起加拿大民眾民族主義情緒，有助自由黨翻轉選情。

就在選前一周，川普不僅揚言對加拿大製汽車加徵25%關稅，還透過社群媒體再次發文呼籲加拿大加入美國，承諾若加國成為第51州，將大幅削減稅率並提升軍事力量，吸引部分選民關注，也成為選戰重要變數。

此次選舉對保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）而言是一大挫敗，他試圖將選戰焦點放在國內經濟與犯罪、住房問題上，批評自由黨9年執政「讓國家破碎」。

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