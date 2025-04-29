　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大汽車衝撞釀11死！　外媒曝：嫌犯來自台灣高雄

▲▼加拿大汽車衝撞釀11死！　外媒曝：嫌犯來自台灣高雄。（圖／翻攝自X）

▲男嫌羅凱吉（譯音，Kai-Ji Adam Lo）是來自台灣高雄的移民。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞事件，造成至少11人死亡，而駕駛也隨即遭到逮捕。最新調查指出，男嫌羅凱吉（譯音，Kai-Ji Adam Lo）竟是來自台灣高雄的移民，目前已被控8項二級謀殺罪，警方後續也將追加更多指控。

綜合外媒報導，溫哥華警方指出，羅凱吉過去就因精神健康問題，多次與警方及醫療單位接觸。住在他東溫哥華（East Vancouver）住家附近鄰居透露，這戶家庭經常有警車出入，屋內不時傳出吵鬧聲，羅凱吉本人則顯得焦躁不安，似乎長期處於高度焦慮狀態。

鄰居指出，羅凱吉一家大約十多年前從高雄搬到溫哥華，落腳在維多利亞–弗雷澤景（Victoria–Fraserview）社區。不幸的是，羅凱吉的父親在定居初期便因病過世，讓這個小家庭從此負擔沉重。羅凱吉的母親麗莎（Lisa）個性溫和親切，但因語言隔閡，大多以中文與鄰居交流。

羅凱吉的哥哥亞歷山大（Alexander Lo）在2024年1月遭人殺害，帶給家人沉痛打擊。他曾在募資平台GoFundMe上公開表示，哥哥的離世讓家庭在情感與經濟上雙重崩潰，母親更因過度悲傷一度試圖自殺，並住院治療數週。

當時羅為了籌措喪葬與生活費用，發起募款，最終募得超過9000美元。他還提到，母親曾為了興建小型住宅（tiny home）貸款，但因施工問題，最終背上21.3萬美元的爛尾債務。

羅凱吉在事發當天晚間8時左右，駕駛一輛黑色奧迪SUV撞向參加菲律賓文化節拉普拉普日（the Lapu Lapu Day）慶祝活動的人群。

據了解，案發前警方曾數度前往羅凱吉的住家，包括今年4月初曾要求調閱監視器畫面，但是否有進一步介入處理其精神狀況，目前仍是外界質疑焦點。

代理警察局長史蒂夫·萊伊（Steve Rai）坦言，羅凱吉的精神健康問題是釀成悲劇的關鍵因素之一。

羅凱吉目前已被控8項二級謀殺罪，警方後續也將追加更多指控，審判預定在2025年10月開庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大屠殺！狂輸55分遭橫掃　創NBA季後賽紀錄
不跪！　陸外交部發影片對美國嗆聲
快訊／行刑式槍殺女畫師！凶嫌自戕腦死　今宣告不治
33萬人要追「粉紅超跑」！　創歷史新高紀錄
快訊／國1貨車解體「滿地殘骸」！　駕駛男大生死亡
加拿大汽車衝撞11死！　外媒：嫌犯來自台灣高雄
快訊／金馬獎導演涉撿屍醉妹　一審判決出爐
五月天石頭移民定居英國！　舉家搬遷原因曝光
快訊／基隆民政處長、領銜人、國民黨部主任遭聲押
西葡進入緊急狀態！　歐電力協會：法、西電力連接出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大汽車衝撞釀11死！　外媒曝：嫌犯來自台灣高雄

西葡大停電可能原因！　歐電力協會：法國、西班牙電力連接出問題

美官員：川普擬有條件豁免　減緩車廠受高額關稅衝擊

加拿大今選新總理！川普再添亂喊「來當美國51州」　恐影響選情

路透：美伊核談判繼續前　伊朗尋求拉攏英、法、德

半導體獲利下滑！彭博：Sony擬分拆業務　最快今年完成上市

西葡大停電！釀災可能原因曝　全面復電恐需耗時一周

美財長：關稅戰能否降溫「取決於中國」　亞洲多國拋改善方案

路透調查：川普關稅衝擊　全球經濟展望從強勁成長變面臨衰退

美軍航母杜魯門號傳事故！　F／A-18E戰機連同拖車落海

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

加拿大汽車衝撞釀11死！　外媒曝：嫌犯來自台灣高雄

西葡大停電可能原因！　歐電力協會：法國、西班牙電力連接出問題

美官員：川普擬有條件豁免　減緩車廠受高額關稅衝擊

加拿大今選新總理！川普再添亂喊「來當美國51州」　恐影響選情

路透：美伊核談判繼續前　伊朗尋求拉攏英、法、德

半導體獲利下滑！彭博：Sony擬分拆業務　最快今年完成上市

西葡大停電！釀災可能原因曝　全面復電恐需耗時一周

美財長：關稅戰能否降溫「取決於中國」　亞洲多國拋改善方案

路透調查：川普關稅衝擊　全球經濟展望從強勁成長變面臨衰退

美軍航母杜魯門號傳事故！　F／A-18E戰機連同拖車落海

移工酒後坐排水溝昏睡　里港警守望見異狀急救援

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

核三2號機5月除役　卓榮泰：2032年前發電量足夠

民團反對汽車路考增「行穿線前指差確認」　公路局：將研議修正

夏天防曬外套穿哪牌？超多人推「1台牌」　人氣贏UNIQLO

一堆人都中！哈佛專家示警：4種常見習慣將「加速大腦萎縮」

NCC人事徵詢遇到困難　卓榮泰：這周提出人選「最快希望明天」

假買房真詐財！台灣房屋推「防詐三部曲」守護資產

低調鐵皮屋卻總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵　嚼勁麵條飽吸酸辣醬香

股債相關低另類資產　川普關稅黑天鵝下最佳避風港

【泰格與雪兒】母胎單身

國際熱門新聞

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

西葡大停電！釀災可能原因曝　全面復電恐需耗時一周

搞砸結局是快樂的事？另類的爛尾陸劇

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

25歲台女沖繩釀連環車禍　1人嚴重骨折

西葡大停電爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

西葡大停電可能原因　法、西電力連接出問題

西葡大停電　復電至少要6小時

關稅戰有出路？　美財長：中國會撐不下去

俄國防部首公布「北韓士兵訓練影片」

更多熱門

相關新聞

「跨欄女神」羅佩琳新加坡賽摘金

「跨欄女神」羅佩琳新加坡賽摘金

台灣「跨欄女神」羅佩琳近日在第85屆新加坡田徑公開賽中，以出色的表現摘下女子400公尺跨欄金牌，她以59秒31的成績率先衝過終點，這場比賽是她今年首場國際賽事，也是近6年來在海外賽事再次站上頒獎台，對她個人意義深遠。

加拿大今選新總理　川普再喊來當第51州

加拿大今選新總理　川普再喊來當第51州

台北公開賽5月6日開打　周天成拚賽史第5冠

台北公開賽5月6日開打　周天成拚賽史第5冠

陳玟卉全大運雙破全國紀錄奪金

陳玟卉全大運雙破全國紀錄奪金

美戰略不確定！學者勸台灣：勿自比烏克蘭

美戰略不確定！學者勸台灣：勿自比烏克蘭

關鍵字：

台灣溫哥華加拿大移民汽車衝撞菲律賓

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

快訊／台鐵清晨死傷意外　桃園-內壢單線雙向通行

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面