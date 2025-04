加拿大汽車衝撞釀11死！　外媒曝：嫌犯來自台灣高雄

▲男嫌羅凱吉(譯音,Kai-Ji Adam Lo)是來自台灣高雄的移民。(圖/翻攝自X)



加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞事件,造成至少11人死亡,而駕駛也隨即遭到逮捕。最新調查指出,男嫌羅凱吉(譯音,Kai-Ji Adam Lo)竟是來自台灣高雄的移民,目前已被控8項二級謀殺罪,警方後續也將追加更多指控。

綜合外媒報導,溫哥華警方指出,羅凱吉過去就因精神健康問題,多次與警方及醫療單位接觸。住在他東溫哥華(East Vancouver)住家附近鄰居透露,這戶家庭經常有警車出入,屋內不時傳出吵鬧聲,羅凱吉本人則顯得焦躁不安,似乎長期處於高度焦慮狀態。

鄰居指出,羅凱吉一家大約十多年前從高雄搬到溫哥華,落腳在維多利亞–弗雷澤景(Victoria–Fraserview)社區。不幸的是,羅凱吉的父親在定居初期便因病過世,讓這個小家庭從此負擔沉重。羅凱吉的母親麗莎(Lisa)個性溫和親切,但因語言隔閡,大多以中文與鄰居交流。

羅凱吉的哥哥亞歷山大(Alexander Lo)在2024年1月遭人殺害,帶給家人沉痛打擊。他曾在募資平台GoFundMe上公開表示,哥哥的離世讓家庭在情感與經濟上雙重崩潰,母親更因過度悲傷一度試圖自殺,並住院治療數週。

當時羅為了籌措喪葬與生活費用,發起募款,最終募得超過9000美元。他還提到,母親曾為了興建小型住宅(tiny home)貸款,但因施工問題,最終背上21.3萬美元的爛尾債務。

羅凱吉在事發當天晚間8時左右,駕駛一輛黑色奧迪SUV撞向參加菲律賓文化節拉普拉普日(the Lapu Lapu Day)慶祝活動的人群。

據了解,案發前警方曾數度前往羅凱吉的住家,包括今年4月初曾要求調閱監視器畫面,但是否有進一步介入處理其精神狀況,目前仍是外界質疑焦點。

代理警察局長史蒂夫·萊伊(Steve Rai)坦言,羅凱吉的精神健康問題是釀成悲劇的關鍵因素之一。

羅凱吉目前已被控8項二級謀殺罪,警方後續也將追加更多指控,審判預定在2025年10月開庭。