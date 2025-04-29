路透調查：川普關稅衝擊　全球經濟展望從強勁成長變面臨衰退

▲川普政策嚴重衝擊經濟。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

外媒最新調查顯示，大多數經濟學家認為，今年包括美國在內，全球經濟滑入衰退的風險極高，而且多數專家指出，美國總統川普（Donald Trump）推動的關稅政策已經嚴重損害企業信心。

路透社（Reuters）於本月1日至28日的一項調查，僅僅三個月前，這批涵蓋近50個國家、與本次受訪同一批的經濟學家們，還預期全球經濟將以強勢且穩健的速度成長；然而，隨著川普對所有美國進口商品加徵關稅，試圖重塑全球貿易格局，引發了金融市場劇烈震盪，抹去了數兆美元的股市市值，同時動搖了投資人對美元等美國資產作為避險工具的信心。

儘管川普暫時對幾乎所有貿易夥伴暫停施加最重的關稅，但10%的普遍關稅仍然存在，並且對最大貿易夥伴中國的關稅則高達145%。

TD證券（TD Securities）全球宏觀策略主管羅西特（James Rossiter）表示，「現在企業連規劃到七月都很困難，更別說一年後、甚至五年後的狀況了。」面對如此高的不確定性及百年來最高的關稅負擔，許多全球企業不是撤回了財測，就是下調了營收預期。

調查指出，超過300位經濟學家無一認為關稅對企業信心有正面影響，其中92%認為影響是負面的，僅8%認為影響「中性」，他們多來自印度及其他新興經濟體。

3分之2的經濟學家下調了2025年全球經濟成長預測，中位數由1月時的3.0%降至2.7%，略低於國際貨幣基金（IMF）最新預測的2.8%。

各國經濟成長預測亦出現類似趨勢，48個經濟體中有28個的預測被下修，10個維持不變，另有10個，包括阿根廷和西班牙，因內部因素被小幅上調。

中國與俄羅斯的成長預測則分別維持在4.5%與1.7%，未有變動，且雙雙優於美國。

不過身為美國的盟友與重要貿易夥伴，墨西哥與加拿大的成長預測自1月以來大幅下調，分別降至0.2%及1.2%，而且多數修正是在最近一個月完成。

展望2026年，全球成長預期也出現相似分裂，顯示從川普加徵關稅以來，全球成長預期的下行趨勢深遠且難以扭轉。

針對今年全球經濟陷入衰退的機率，60%的受訪者（167人中的101人）認為風險高或非常高，僅66人認為風險低。

State Street歐洲、中東與非洲區宏觀策略主管葛拉夫（Timothy Graf）表示，「在這種環境下，很難對成長保持樂觀。」

他指出，即使今天取消所有關稅，美國作為雙邊與多邊協定可靠夥伴的形象也已受損，對全球經濟信心造成長期打擊。

此外，過去幾年來，各國央行迅速升息以抑制數十年來最嚴重的全球通膨，但如今在關稅壓力下，這項進展預計也將停滯。經濟學家一致認為，關稅具有推升通膨的效果。

葛拉夫補充，「切斷與最大貿易夥伴的聯繫，將導致物價波動、實質收入受損，最終打擊需求。原本陷入停滯性通膨（stagflation）的可能性很低，但現在明顯上升了。」

停滯性通膨通常指的是經濟長期低迷、通膨維持高點與失業率上升的情況。

另外，有超過65%的央行（29家中有19家）預料今年無法達到各自設定的通膨目標，即便到明年，也仍有15家無法如願達成。