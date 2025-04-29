台中嬤徒步6公里「闖高中尋孫」：好想見他　校方一查真相惹鼻酸

▲台中嬤徒步6公里闖高中尋孫，表示自己很久沒看到孫子了，很想跟孫子見面。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、趙蔡州／台中報導

台中市太平區發生一起感人的尋親事件，當地警方22日上午11點多接獲市區某高中通報，校方指稱有一名70多歲阿嬤疑似迷路。員警到場後，才知道這位阿嬤患有失智症，忘了孫子已畢業讀大學，加上孫子很久沒回家了，才會跑到高中想要見孫子。

台中太平宏龍派出所22日接獲市區某私立高中通報，校方指稱「校門口有一位阿嬤疑似迷路，且疑似有失智現象」，希望警方派人到場處理。警方趕到後，阿嬤表示自己很久沒看到孫子了，很想跟孫子見面，想知道孫子在學校過得好不好，還拿出許多獎狀頻頻誇讚孫子很乖巧懂事。

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警方見狀趕緊安撫阿嬤，接著在校方人員的協助下，終於聯繫到阿嬤的家屬，才知道阿嬤姓謝，今年已經70多歲。家屬接到警方的電話也很驚訝，沒想到阿嬤早上出門，竟是從住家徒步6公里走到學校。

▲阿嬤最後由警方開車送回家。（圖／記者白珈陽翻攝）

阿嬤的媳婦表示，母親從小就很疼孫子，但小孩數年前就畢業上大學了，應該是小孩上大學後比較少跟老人家相處，才導致母親的思念加劇，加上失智症影響，忘記孫子已上大學，才會獨自前往高中。

阿嬤最後由警方以巡邏車護送返家，阿嬤的家屬非常感謝警方熱心協助，表示未來會多加關注阿嬤的生活起居。