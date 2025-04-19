彰縣高中以上社團辦活動　最多補助10萬

▲▼彰化縣補助高中以上學校社團辦活動開跑。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府啟動「青春飛揚－學校社團發展補助計畫」，全力支持青年學子用創意改變家鄉！縣長王惠美宣布，即日起開放縣內大專院校及高中職學生社團申請補助，單一社團最高可獲2萬元經費支持，若三校以上聯合辦理跨校性活動，補助金額更可提高至10萬元，鼓勵青年學子透過社團活動參與公共事務，展現青春活力。

在彰化縣，高中以上學生社團舉辦活動的經費來源，主要仰賴自行募款或社團自有基金運作。其中最具代表性的活動，當屬由彰化高中學生會每年12月主辦的「華陽崗之夜」。這個被譽為「彰化縣高中職規模最大學生自籌晚會」的活動，充分展現學生自主經營的能力。

▲彰化縣補助高中以上學校社團辦活動。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美縣長強調：「青年是改變彰化的關鍵力量！」縣府近年已推出創業獎勵、就業補助、學貸減免等多元青年政策，此次特別將補助範圍擴大到學生社團，就是希望培養青年的行動力與責任感。青年發展處指出，補助項目涵蓋培訓研習、參訪觀摩、藝文展演、志願服務等各類活動，不僅能解決社團經費短缺問題，更能幫助學生拓展課堂外的多元能力，提升未來職場競爭力。

青年發展處表示，「讓縣府當你的後盾，勇敢實現社團創意！」申請作業即日起開跑，歡迎各校社團踴躍提案。相關申請辦法及表格可至彰化縣政府青年發展處官方網站（https://gov.tw/n6X）查詢下載，一起用行動讓青春更精彩。