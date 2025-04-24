高中女睡夢中遭親吻、襲胸　驚見母親男友趴身上噁喊「喜歡你」

▲高中正妹在睡夢中遭母親男友親吻、襲胸。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男子阿強（化名）和女友小莉交往同居，小莉就讀高中的女兒偶而會到兩人的住處留宿，去年4月某日，小莉女兒在睡夢中感覺有人親吻她還摸她的胸部，驚醒後竟發現阿強就趴在她身上亂摸、亂親，還噁心的說「叔叔沒有生女兒，很喜歡妳」，小莉女兒事後報警，法院審理後，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判阿強1年2月徒刑。

判決指出，阿強和小莉交往後，兩人在外租屋同居，小莉就讀高三的女兒偶而會去該處留宿，去年4月14日晚上，小莉女兒再度去過夜，到了凌晨3點多，她在睡夢中感覺好像有人在親她的嘴唇、也用手摸她的胸部。

小莉女兒驚醒後，發現竟是阿強趴在她的身上，對她上下其手，小莉女兒想把阿強推開，阿強竟在她耳邊低語「叔叔沒有生女兒，但很喜歡妳，妳繼續睡」，但小莉堅拒，阿強才悻悻然的離開房間。

小莉女兒驚魂未定，嚇得趕緊和朋友傳訊說明被騷擾猥褻的過程，朋友鼓勵她報案，她才鼓起勇氣報警抓了阿強。

法院審理時，阿強坦承犯行，法官考量他的行為對小莉女兒身心發展影響甚鉅，兼衡其迄今未與被害人達成和解或賠償損害等一切情狀，因此依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判阿強徒刑1年2月，全案可上訴。