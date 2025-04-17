舅遭酒駕撞死！美工科女學生畫虎淚謝辦案暖警　原因曝光

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

一幅畫，承載著一段感人至深的故事，也凝聚了民眾對警察無限的感謝與敬意。日前，南投高中美工科一年級許姓女學生親自將親手繪製的水彩畫作，送至彰化縣警察局員林分局，以表達對警方在其舅舅遭酒駕駕駛衝撞身亡案中，鍥而不捨、專業辦案的無限感謝。畫作主題為一隻安詳端坐的老虎，威武中帶著一抹大貓的溫暖溫柔，正如警察在她心目中的形象——既是守護人民的鋼鐵戰士，也是溫暖有愛的人民保母。

▲南投高中美工科女學生感念警察辦案，畫畫送警察。（圖／記者唐詠絮翻攝,下同）

這幅畫許耗時一個多月細心繪製，結合了她對正義的感動與對警方的敬佩。她認為，警察在她心中勇猛威武，還經常要出入危險之地，也讓她想到「不入虎穴，焉得虎子」，在致贈儀式上動情表示：「老虎象徵勇敢與力量，就像警方在破案過程中深入險境、抽絲剝繭的勇氣與智慧；但我畫中的老虎神情安詳，是因為我感受到警察不只是鐵血執法者，更是溫暖守護者，值得我們敬愛與信賴。」

受贈儀式由員林分局長吳詠傑代表接受，吳分局長表示，這份禮物意義非凡，不僅是對警察的肯定，更是一份來自年輕世代的真誠回饋，激勵全體員警繼續秉持「專業、熱誠、親民」的服務精神，全力守護社會正義。

回顧案件經過，許的舅舅因遭酒駕肇事不幸身亡，案情一度陷入膠著。然而在警方抽絲剝繭、鍥而不捨的追查下，除了釐清肇事責任，還意外查出相關侵佔事證，讓真相大白於天下。警方不僅提供法律諮詢與協助蒐證，過程中更如親人般陪伴家屬走過低潮，讓逝者得以安息，也讓正義獲得伸張。