雲林漁港大升級！張嘉郡、丁學忠力爭逾1.4億改善設施與淤積

▲雲林縣台西、金湖、箔子寮漁港及口湖鄉公魚池養殖區等多處漁港老舊，經立法委員張嘉郡、丁學忠多次會勘，並與漁業署長確認進度後，共計爭取到1億4220萬元的建設經費。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣台西、金湖、箔子寮漁港及口湖鄉公魚池養殖區等多處漁港長期淤砂、基礎設施老舊及連外道路損壞等相關問題，嚴重影響漁民作業安全，經立法委員張嘉郡、丁學忠多次會勘，並與漁業署長確認進度後，相關工程將加快實施，共計爭取到1億4220萬元的建設經費。

雲林多處漁港長年淤積與基礎設備老舊問題，立法委員張嘉郡、丁學忠年初曾攜手，與農業部漁業署及雲林縣政府一起實地會勘台西、金湖、箔子寮漁港及口湖鄉公魚池養殖區等地，針對基礎設施改善需求進行討論。

立委張嘉郡指出，她與漁業署多次會談及溝通後，近期核定雲林五條港、台西、三條崙、箔子寮、金湖、台子村等六漁港2024、2025年共2990萬元經費，供雲林縣府完善六漁港改善工程的整體設計及規劃。此次爭取台西漁港疏浚工程共3325萬，漁業署承諾列入優先補助項目，2025年先補助雲林縣府工程設計費，2026年再投入工程費補助。

受到東北季風侵襲，箔子寮漁港新港區港嘴淤積情形惡化，影響下崙海水統籌供應系統的取水作業，進而妨礙養殖漁業生產區的正常運作與生產效率。立委張嘉郡指出，縣府提出追加經費，她已協助爭取並獲漁業署承諾追加建設疏浚工程總經費1292萬元，整體經費達3926萬元。

金湖漁港缺乏燈塔等基本導航設施、港區路面高低不平及漁船上架場設施毀損，對此，張嘉郡表示，縣府已提出1,700萬元經費協助改善相關設施，漁業署也承諾，導航設施建設已核定150萬建設經費，清淤疏浚工程總經費2500萬元，以及上架場、吊筏機或吊蚵機需求，均列入優先補助項目。

口湖公魚池聯外道路嚴重損壞，加上排水設施老舊失修，造成漁獲運輸與養殖作業屢屢受阻，影響地方養殖產業的發展。立委張嘉郡指出，漁業署已承諾核定1329萬元的改善工程經費，並列入優先補助項目。張嘉郡承諾，將持續追蹤相關計畫的實施情況，務必確保工程品質、時程等都妥善處理，讓漁民獲得最大保障。

▲雲林縣台西、金湖、箔子寮漁港及口湖鄉公魚池養殖區等多處漁港老舊，經立法委員張嘉郡、丁學忠多次會勘，並與漁業署長確認進度後，共計爭取到1億4220萬元的建設經費。（圖／記者游瓊華翻攝）