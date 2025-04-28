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雲林郵局攜手員眷登山淨山　以行動守護自然家園

▲雲林郵局局長翁曉慧親自帶領60位員工及眷屬，在健行的同時做環保，以實際行動守護自然環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林郵局局長翁曉慧親自帶領60位員工及眷屬，在健行的同時做環保，以實際行動守護自然環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林郵局為善盡企業社會責任，強化環保意識與社會參與，前往林內鄉龍過脈登山步道舉辦「守護家園 郵你郵我」淨山健行活動，由局長翁曉慧親自帶領60位員工及眷屬，在健行的同時做環保，以實際行動守護自然環境，還能放鬆身心、欣賞自然美景，享受難得的療癒時光。

雲林郵局説明，活動路線自登山口出發，沿途撿拾廢棄物，給山林乾淨樣貌，清理環境也傳達「人人做環保、時時愛地球」的理念，也配合母親節特別設計「寫愛闖關 媽咪最讚」主題互動，結合明信片書寫、郵政業務介紹與防詐宣導，鼓勵同仁向母親表達感恩之情，並提升員眷對郵政服務項目與財務安全的認知，增進家庭情感與郵政企業形象。

為展現對員工健康的關懷，現場亦安排護理師提供健康諮詢與簡易醫護，活動最後舉辦摸彩感謝同仁的熱情參與並慰勞工作上的辛勞，現場氣氛溫馨熱絡，不僅促進彼此交流，也強化團隊凝聚力，為雲林郵局再創佳績奠定良好基礎。

雲林郵局局長翁曉慧表示，中華郵政不僅傳遞信件，更傳遞關懷與擔負企業社會責任，期望透過本次活動帶動更多人關注環境議題，從減少垃圾量、拒絕亂丟廢棄物、配合資源回收做起，讓「守護家園，郵你郵我」不只是口號，而是行動的開始與延續。

 


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