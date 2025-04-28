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科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

▲斗六教師研習中心的智慧優質會議室、視聽教室，提供給老師最完整研習場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府斥資7600萬多元經費修繕、升級斗六教師研習中心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府自籌7600萬多元經費修繕、升級斗六教師研習中心，將原本漏水、設備老舊環境，變身為全國最高規格，結合專業成長、智慧教育。今（28）日舉行啟用典禮，縣長張麗善表示，研習中心提供教師專業增能、接軌智慧科技教育、促進身心健康場域，讓全縣教師與學生能站在智慧教育潮流前端。

▲斗六教師研習中心的智慧優質會議室、視聽教室，提供給老師最完整研習場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六教師研習中心科技感具備中型會議室，及一間可容納192人前後各備有國際級尺寸的LED 電視牆的大型會議室。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善指出，教育是百年大計，也是國家的未來，一直是縣政重中之重。落實班班有冷氣、生生有平板，及水洗式智慧黑板等智慧教育，透過科技打破城鄉教育落差，全面性的發展，除了要建構各級學校優質教育環境之外，也必須提供教師專業成長的良好學習環境，讓他繼續不斷的往上提升。

縣府繼越港國小設置教師研習中心，也用最高等級規格活化斗六教師研習中心，地下室規劃設置健身房、室內攀岩彈跳場、韻律教室，及AR、VR、MR 虛擬實境未來教室的「健身運動中心」。提供老師進行運動休閒，放鬆調劑身心，主要目的就是讓老師都能夠感受到優質的學習環境，讓他們在學習品質大幅精進，同時提供一個身心舒緩的環境，促進健康。

▲斗六教師研習中心的智慧優質會議室、視聽教室，提供給老師最完整研習場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六教師研習中心的智慧優質會議室、視聽教室，提供給老師最完整研習場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府教育處長邱孝文表示，斗六教師研習中心擁有先進的智慧科技研習空間，包括設有250吋LED電視牆、搭載自動追焦鏡頭及個人專屬麥克風，影音效果媲美電影院等級的視聽教室。規劃一間具有40個自動升降螢幕的多功能簡報室、科技感的中型會議室，及一間可容納192人前後各備有國際級尺寸的LED 電視牆的大型會議室。

透過斗六教師研習中心的智慧優質會議室、視聽教室，提供給老師最完整研習場域，結合各區自造教育中心、土庫越港國小的智慧教育中心、斗南石龜國小的防災教育科技中心、三條崙海洋教育中心，未來甚至串連到華山教育農園，還有西螺廣興教育農園，全面實施智慧科技教育，將雲林縣打造一個真正科技城。

▲斗六教師研習中心的智慧優質會議室、視聽教室，提供給老師最完整研習場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六教師研習中心「健身運動中心」提供老師進行運動休閒，放鬆調劑身心。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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