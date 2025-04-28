水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

▲雲林縣政府今日於斗南鎮石龜國小活動中心舉辦水患自主防災社區成果發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（28）日於斗南鎮石龜國小活動中心舉辦水患自主防災社區成果發表會，邀請縣內78個水患自主防災社區夥伴、協助機構代表及各鄉鎮市公所人員齊聚一堂，並特別邀請石龜國小校長黃志傑分享防災科技中心建置與防災人才培育分享。

縣長張麗善特地到場頒發113年度PK賽特優及優等獎狀、113年度評鑑感謝狀及各參與協助社區防災的企業、機構、學校感謝狀，表揚各單位的用心。同時授旗予113年度新成立的自主防災社區「䓶桐鄉饒平村」象徵社區加入水患自主防災的大家庭，並將這份防災的熱忱持續傳承下去。

▲授旗予113年度新成立的自主防災社區「䓶桐鄉饒平村」象徵社區加入水患自主防災的大家庭，並將這份防災的熱忱持續傳承下去。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府及各鄉鎮公所積極推動水患自主防災社區成立及維運，從她上任將近20處水患自主防災社區，目前全縣已成立多達78處，為全國推動社區數量最多、分布最廣的縣市。雲林縣推動水患自主防災社區成果於中央評鑑名列前茅，不只是得到優等、特優，另也透過種子隊深入社區深耕教育防災，學校、機關、企業全力配合整合資源協助社區自主防災。

此次成果發表會，適逢雲林防災人才培育年，於石龜國小成立防災教育科技中心，特別邀請黃志傑校長分享防災科技中心的建置與人才培育，讓雲林縣的防災社區能夠透過這些分享，多面向、更廣泛性提升防災知識與能力，對於各項複合性災難，都能處變不驚守護社區、守護家園。

▲雲林縣政府今日於斗南鎮石龜國小活動中心舉辦水患自主防災社區成果發表會。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府水利處長許宏博表示，雲林縣於水患防治，除硬體工程排水設施施作、疏濬作業、抽水機平台、CCTV與淹水感測器建置外，亦重視第一線水患自主防災社區防汛志工們協助，仰賴地方自發性回報災情，配合轄內各公所及搶險廠商迅速回報調度，與民間各公私單位互助合作，方能強化整體防災網絡，共抗水患襲擾。



許宏博指出，為推動防災人才培育，今年的成果發表主要亮點在於增進本縣防災社區在防災人才培育方面的知識面向有所提升，汲取實務經驗並展現雲林縣在地方上推動自主防災之豐碩成果相互交流，以此更加激勵與注入社區間持續迭代更新的防災新思維。希望為雲林縣各社區、各界培養更多的防災人才，面對各項災害有更好的防範跟避災作用。