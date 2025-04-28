年產值破442億！雲林縣府力推畜禽業拓展外銷　搶灘國際新藍海

▲「畜禽產品外銷新加坡說明會」，邀請農業部動植物防疫檢疫署、財團法人中央畜產會、雲林縣衛生局及雲林縣轄內13間畜禽加工業者，共同探討雲林縣畜禽產品輸出新加坡的機會與策進作為。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為協助雲林縣畜禽產業拓展外銷通路、掌握國際市場脈動，今（28）日舉辦「畜禽產品外銷新加坡說明會」，邀請農業部動植物防疫檢疫署、財團法人中央畜產會、雲林縣衛生局及雲林縣轄內13間畜禽加工業者，共同探討雲林縣畜禽產品輸出新加坡的機會與策進作為。

▲農業處長魏勝德表示，此次說明會聚焦於新加坡市場之輸出規範、檢疫要求及食品衛生標準。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣為全國主要畜禽生產地，畜牧產業規模龐大，產值於112年達442億元，不僅畜禽飼養量居全國之冠，畜禽產品加工廠及屠宰場也多集中設廠於雲林，形成完整而強大的產業結構。雲林縣目前養豬頭數達153萬頭，占全國521萬頭的29.4%，穩居全國第一；肉雞（含白色及有色肉雞）飼養量約1,000萬隻，占全國5,200萬隻的19.19%，同樣為全國第一；水禽（鴨與鵝）飼養數則達284萬隻（其中鴨237萬隻、鵝47萬隻），占全國919萬隻的30.9%，亦居全台之首。

張麗善縣長表示，近期，全球貿易政策變動頻繁，雲林縣政府積極協助業者尋求多元外銷市場，以降低對單一市場的依賴，提升產業抗風險能力。新加坡作為亞洲重要的貿易樞紐，對高品質、安全的畜禽產品需求穩定，具備成為雲林縣畜禽產品外銷新興市場的潛力。

農業處長魏勝德表示，此次說明會聚焦於新加坡市場之輸出規範、檢疫要求及食品衛生標準，透過引導業者提升產品附加價值與國際競爭力，進一步推動雲林優質畜禽產品走向國際市場。魏勝德強調，雲林縣政府將持續扮演產業推手角色，積極協助業者因應外銷挑戰，提升雲林畜禽品牌形象，讓「雲林良品」成為國際市場上的信賴標章。

▲「畜禽產品外銷新加坡說明會」探討雲林縣畜禽產品輸出新加坡的機會與策進作為。（圖／記者游瓊華翻攝）