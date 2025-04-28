雲林六房天上聖母儀仗修復完成　清光緒十五年執事牌重現風采

▲六房媽會理事長徐萬成、雲林縣長張麗善、值年爐主林來勤、縣府文觀處長陳璧君等人共同見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林六房天上聖母儀仗等修復完成，27日舉行修護完工典禮，首先由六房媽會財產保管人立會點交，接著舉行儀仗淨化儀式，由六房媽會理事長徐萬成、雲林縣長張麗善、值年爐主林來勤、縣府文觀處長陳璧君等人共同見證，再護送儀仗組至內壇安座，未來仍將安置於紅壇內壇，由爐主團隊進行日常維護。

▲六房天上聖母執事牌2對為清光緒15年製，超過百年，已列入文資保存登錄古物，日後不參與過爐遶境。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，「雲林六房媽過爐」不僅是國家重要民俗，對全國的媽祖信徒亦是重要的宗教盛事，而六房媽會對維護與六房媽信仰相關的有形、無形文化資產，均相當用心，為協會的努力給予肯定；天上聖母紅壇配置之儀仗組共32件，包含具一般古物身份之執事牌2對、龍頭仗1對、衡仗1對在內皆已修護完成，也感謝修護師的辛苦，讓文化古物得以妥善保存。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣六房媽信仰過爐儀式已有300多年，而天上聖母紅壇所配置之儀仗組共有32支，其中「六房天上聖母執事牌2對、龍頭仗1對、衡仗1對」已於2023年由雲林縣政府公告登錄為一般古物，但因使用年代久遠，有煙燻、缺字、殘膠等劣化問題，亟需修護加固。

在社團法人中華民國六房媽會暨雲林縣政府合作下，順利爭取113年度文化部文化資產局之修護補助款，並由雲林縣政府提撥六房媽會，委託臺南「薪傳文物修護工作室」辦理文物修護，於2024年9月中旬展開，近日陸續完成，分批運回，並於今日來舉行修護完工典禮。

陳璧君說，此次進行修護的六房天上聖母儀仗組，是雲林縣的一般古物及列冊追蹤文物。其中六房天上聖母執事牌2對為清光緒15年製，超過百年，已列入文資保存登錄古物，日後不參與過爐遶境，為減少運送過程的碰撞，而以六房媽信眾集資復刻的執事牌二對，供過爐遶境之儀仗隊伍之用。



六房媽文史委員會執行長徐雨村表示，本案委託「薪傳文物修護工作室」辦理文物修護，以「去除有危害性劣化的髒污」，彩繪和文物的結構補強為主。六房天上聖母儀仗組的製作技法為木質雕刻，其中執事牌二對「六房天上聖母」、「欽賜祀典」落款年代為清光緒15年（1889），字體以鑲嵌技法製成，具有立體效果。

歷經百餘年來的使用、隨六房媽過爐遶境搬遷，造成局部字體脫落受損缺失，整組文物更因長年接受各地香火供奉，幾乎都有煙燻、基底材開裂磨損、彩繪層起甲，或因煙燻太厚而產生彩繪層皺縮的情形，經修復後得以重現百年風采。

▲修護完工典禮，首先由六房媽會財產保管人立會點交，接著舉行儀仗淨化儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）