快訊／國民黨基隆黨部遭搜索！　「6人遭帶走」名單曝光

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

幽靈連署書案遍地開花，28日上午繼國民黨新北市黨部遭搜索後，基隆地檢署指揮調查站9時50分也前往基隆黨部搜索，上午先是約談鄭文婷案領銜人紀文荃、張之豪案領銜人游正義，稍早再帶回約談4人，其中包括基隆黨部主委吳國勝、基隆黨部書記長李銘議、基隆黨部仁愛區主任張金發、基隆市黨部一組總幹事蕭壯峰等人均在名單內。

▲國民黨基隆黨部遭搜索，4人被帶走約談，圖為張金發。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，調查局人員借用市警局偵訊室詢問，目前4人均在市警局接受調查中，連同上午帶回的2人在內，共6人接受調查。稍早基隆地檢署發出新聞稿說明，「基檢偵辦鄭姓議員（鄭文婷）及張姓議員（張之豪）等罷免提議涉嫌偽造案，審酌保護民眾權益及維護民主價值，認屬社會矚目，有必要適度公開說明及澄清」。

基檢指出，「本署檢察官指揮法務部調查局基隆市調查站於今日上午，針對某政黨基隆市黨部、罷免案領銜人住處等共6處，持基隆地方法院核發之搜索票，依法執行搜索，並傳訊相關人到案說明，針對提議人名冊涉及死亡連署一事，進行查證，釐清是否有相關人士涉有刑事犯罪。」

基檢強調，「本署本於證據辦案，秉持客觀中立態度，釐清事實，偵查作為均係基於辦案需要，並無因政治立場而有雙標，特予澄清。」