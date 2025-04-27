台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

▲西歐加油站無預警全倒光。（圖／翻攝自Google Maps）

文／CTWANT

台灣第一家民營加油站「西歐加油站」，首創加油免費洗車、加油免下車服務，沒想到近期爆出歇業，無預警全倒光，全換上中油、台亞石油招牌，包括陽明山腳下的店都關閉，引發大票車友哀號：「回憶沒了！」

有網友在PTT八卦板透露，原本西歐加油站主要在台北，最近加油卻發現不是變成台亞就是變成中油，短短1、2個月內全部換人經營，官網也已經掰掰，不解為何這個連鎖加油站迅速消失。

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此外，也有網友在《Threads》指出，士林中山北路五段的西歐加油站，招牌換成了台塑直營店，回想年少輕狂時，大家要上陽明山「胚車」，都會說：「等等西歐集合喔！」就會有一群機車或汽車車隊在那邊等待，屬於那個年代的故事，尤其新北三重蘆洲新莊等一帶的一定很懂，「懷念啊～那是只有愛車的人秒懂的回憶！」

貼文一出，引來一番討論，「好久沒有經過這裡了！想不到變化真大」、「我那天也有發現西歐不見了」、「真的，只要說西歐，馬上理解」、「把妹聯誼的集合地」。

實際查詢，西歐加油站的官網已消失，顯示「沒有這個頁面的資訊」，而其他店也都改名，像是台北中山區西歐加油站，Google地圖名稱變成「西歐大直橋站 已經改成中油…」。

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