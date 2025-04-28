遊旗津竟被爆打！鴨霸刺青男嗆「禁止停車」　他氣炸：不敢再去了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市旗津區昨(27日)發生一起暴力事件，一名北部遊客將車子臨停在一處私人宮廟前，遭一名男子要求駛離，並稱這裡不能停，遊客好聲好氣與男子講道理，但對方突然情緒失控，往他的臉部揮拳攻擊，甚至還撂話是遊客對他「結屎臉、大小聲」才揍人。遊客事後將這段恐怖經歷PO網，強調會提告不姑息，但以後不敢再去旗津了。

▲黃姓男子毆打桃園遊客，稱看對方不爽，因為對方結屎臉。（圖／翻攝自爆料公社）

一名來自桃園的遊客PO文表示，27日下午開車到高雄旗津遊玩時，因停車問題遭遇暴力事件，當時7-ELEVEN旗皇門市停車位已滿，只好將車停在距離約100公尺的誠賢堂旁邊的路邊。該處未劃設紅線，也未妨礙人車通行，依法可作臨時停車。然而，當他停好車後，一名刺青男子突然出現，聲稱該處不能停車，理由是稍後他們的車要停這裡。

該名遊客表示，他試圖與對方溝通，但男子卻突然情緒失控，直接對他的臉部揮拳，動手後還大言不慚的說：「看你不爽才揍你」、「因為你結屎臉」、「跟我大小聲是怎樣」，也不承認自己動手有錯。

▲警方到場後，黃姓男子仍與鄭姓遊客對嗆。（圖／翻攝自爆料公社）



警方獲報到場了解，該名24歲鄭姓遊客因停車問題，與37歲黃姓男子發生爭執，並遭黃男攻擊手臂。鄭男起初不願提告、也不願就醫，警方依規定抄登雙方資料後，依《社會秩序維護法》第87條第1項1款規定，加暴行於人者，最高可處新臺幣1萬8千元罰鍰。後續通知加暴的黃姓男子到案說明，並移送高雄地方法院簡易庭裁定。

鄭姓遊客表示，他後來到派出所調閱現場監視器畫面，後續將依法提告，絕不姑息暴力行為。他也感嘆，就算停在完全合法、無紅線的地方，也有可能莫名被打，以後不敢再去旗津了。

