川普促俄烏2周內停火　轟普丁「不想停戰」：考慮2次制裁

▲川普與澤倫斯基在教宗喪禮前會面，進行「近距離」單獨對談。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮期間，與烏克蘭總統澤倫斯基進行了閉門會談。川普會後透露，他希望俄烏在2周內結束戰爭，並呼籲俄羅斯總統普丁停止攻擊烏克蘭、達成和平協議，否則美方將考慮對俄祭出新制裁。

綜合CNN與ABC報導，川普與澤倫斯基26日在教宗方濟各的葬禮開始前，於聖伯多祿大教堂內，舉行了長達15分鐘的一對一會晤，就全面停火及長久和平進行討論。澤倫斯基隨後在網上表示，會議「良好且富有成果」，希望雙方的討論能轉化為保護人民生命與避免新戰爭的實質行動。白宮也稱這場閉門會談「非常有成效」，並確認雙方將持續推進相關談判。

會後，川普在紐澤西機場接受採訪時表示，他對俄羅斯持續發動飛彈與無人機襲擊感到「非常失望」，並透露澤倫斯基曾在會談中強調需要更多武器支援。川普指出，他希望普丁能停止攻擊並簽署協議，結束戰爭；但他也承認，烏克蘭堅持收復克里米亞（Crimea）將是複雜且具挑戰性的議題。

針對俄羅斯近日對基輔的攻擊，川普也在自家「真實社群」（Truth Social）發文，質疑普丁是否真心希望和平，並提出可能對俄羅斯銀行業或能源產業施加「二次制裁」。他強調，俄羅斯無故轟炸平民區，造成「太多人傷亡」，必須採取不同方式應對。

此外，美國官員對於協議前景表現出謹慎樂觀。國務卿盧比歐（Marco Rubio）認為，儘管俄烏雙方目前比過去3年的任何時候都更接近達成協議，但仍存在不少挑戰。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則警告，若川普對普丁讓步，將對美國道德、國際聯盟及全球威信造成嚴重損害。