　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普促俄烏2周內停火　轟普丁「不想停戰」：考慮2次制裁

▲▼教宗喪禮前會面　川普與澤倫斯基「近距離」單獨對談。（圖／路透）

▲川普與澤倫斯基在教宗喪禮前會面，進行「近距離」單獨對談。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮期間，與烏克蘭總統澤倫斯基進行了閉門會談。川普會後透露，他希望俄烏在2周內結束戰爭，並呼籲俄羅斯總統普丁停止攻擊烏克蘭、達成和平協議，否則美方將考慮對俄祭出新制裁。

綜合CNN與ABC報導，川普與澤倫斯基26日在教宗方濟各的葬禮開始前，於聖伯多祿大教堂內，舉行了長達15分鐘的一對一會晤，就全面停火及長久和平進行討論。澤倫斯基隨後在網上表示，會議「良好且富有成果」，希望雙方的討論能轉化為保護人民生命與避免新戰爭的實質行動。白宮也稱這場閉門會談「非常有成效」，並確認雙方將持續推進相關談判。

會後，川普在紐澤西機場接受採訪時表示，他對俄羅斯持續發動飛彈與無人機襲擊感到「非常失望」，並透露澤倫斯基曾在會談中強調需要更多武器支援。川普指出，他希望普丁能停止攻擊並簽署協議，結束戰爭；但他也承認，烏克蘭堅持收復克里米亞（Crimea）將是複雜且具挑戰性的議題。

針對俄羅斯近日對基輔的攻擊，川普也在自家「真實社群」（Truth Social）發文，質疑普丁是否真心希望和平，並提出可能對俄羅斯銀行業或能源產業施加「二次制裁」。他強調，俄羅斯無故轟炸平民區，造成「太多人傷亡」，必須採取不同方式應對。

此外，美國官員對於協議前景表現出謹慎樂觀。國務卿盧比歐（Marco Rubio）認為，儘管俄烏雙方目前比過去3年的任何時候都更接近達成協議，但仍存在不少挑戰。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則警告，若川普對普丁讓步，將對美國道德、國際聯盟及全球威信造成嚴重損害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／向賴清德全面宣戰！　朱立倫：國會520後提罷免案、彈劾
美麗島民調／死亡交叉！賴清德不滿意度創新高　首次高過滿意
快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜
快訊／罷免賴清德！　朱立倫下令了
女遊客「硬闖老梅綠石槽」！路人怒：很故意　畫面被轟爆
黃子佼二審首度調解缺席！性影像被害人太多　法官盼他拿出誠意
426戰獨裁隔天中共29軍機「四面包圍」　射火箭飛越台灣AD
台中4人遭囚摩鐵　被逼「交互性交」
八仙塵燃十年｜性侵又遭火吻　簡苑玲：我不想成為你們的勵志故事
新北市黨部遭搜索！3人被帶走　國民黨發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

距台不到200km！美在菲「部署反艦飛彈系統」實彈演習　中國反對

大阪世博爆慘評！　鐵粉惋惜「一場心碎的災難」：不如去環球影城

暴風雨天17歲女「在家滑手機」被閃電擊中　驚嚇：四處都在爆炸

美中關稅戰有出路？　美財長：中國會「撐不下去」被迫妥協

陸男「挖心摘肺」殘殺變性人！　泰警否認器官販賣：待法醫調查

9歲男童在便條紙寫「請救救我們」　警救出2童逮捕25歲女到案

南韓江陵民宅爆炸！疑「軍方砲彈」引爆　他全身燒燙傷緊送醫

川普關稅來了「SHEIN搶先漲一波」　這商品竟貴了377%

川普促俄烏2周內停火　轟普丁「不想停戰」：考慮2次制裁

南韓校園攻擊事件！18歲特教生「持刀砍殺」　校長等3人重傷

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

距台不到200km！美在菲「部署反艦飛彈系統」實彈演習　中國反對

大阪世博爆慘評！　鐵粉惋惜「一場心碎的災難」：不如去環球影城

暴風雨天17歲女「在家滑手機」被閃電擊中　驚嚇：四處都在爆炸

美中關稅戰有出路？　美財長：中國會「撐不下去」被迫妥協

陸男「挖心摘肺」殘殺變性人！　泰警否認器官販賣：待法醫調查

9歲男童在便條紙寫「請救救我們」　警救出2童逮捕25歲女到案

南韓江陵民宅爆炸！疑「軍方砲彈」引爆　他全身燒燙傷緊送醫

川普關稅來了「SHEIN搶先漲一波」　這商品竟貴了377%

川普促俄烏2周內停火　轟普丁「不想停戰」：考慮2次制裁

南韓校園攻擊事件！18歲特教生「持刀砍殺」　校長等3人重傷

60萬有找！全新「Nissan N7旗艦電動車」開賣1小時大陸訂單破萬

四叉貓曝426集會者「佔領台大醫院」！坐服務台、席地照全看傻

向賴清德全面宣戰！　朱立倫預告：國會520後提罷免案、彈劾案

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年！正宮不忍了提告求償

日本賽馬三冠后「自由島」衝刺突跛腳安樂死　騎師淚慟別

客製矽膠娃娃「紀念亡妻」！業者拒絕接單...傷感原因曝光

古早味圓仔冰賣了近百年！湯圓超軟Q綜合麻糬必點　彰化推薦美食

美關稅衝擊報稅季又到　南投稅務局：可申請免息延期或分期

傅崐萁態度軟化？稱願當政院後盾　綠：別被他討拍裝乖騙了

距台不到200km！美在菲「部署反艦飛彈系統」實彈演習　中國反對

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

國際熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

北韓首度證實　金正恩下令出兵助俄攻烏

關稅來了　SHEIN這商品貴377%

CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

亞馬遜漲近30%！美中跨境電商集體漲價

川普喊「美國發大財」　年收650萬以下有望免稅

南韓公司要求員工「每天至少淋浴1次」

婦照X光臀腿長滿詭異白點　1飲食習慣惹禍

南韓校園攻擊！18歲特教生「持刀砍殺」校長

印尼23歲女結婚1年才知「老公是假的」！

公民身分無效？　3名在美出生孩童遭驅逐

韓共同民主黨提名李在明　角逐總統大位

更多熱門

相關新聞

關稅來了　SHEIN這商品貴377%

關稅來了　SHEIN這商品貴377%

隨著川普政府取消中國小包裹的「最低限度」豁免，中國電商購物平台面臨120%關稅。其中，快時尚品牌SHEIN在趕在關稅生效之前，調漲部分在美販售商品價格，不僅美容與健康類別的前百大商品翻倍成長，廚房抹布的價格漲幅，竟然達到377%。

前閣揆看海湖莊園協議　警告「無條件接受台灣恐淪貧窮國家」

前閣揆看海湖莊園協議　警告「無條件接受台灣恐淪貧窮國家」

面對美國關稅衝擊台南勞工局強化工會協商力！

面對美國關稅衝擊台南勞工局強化工會協商力！

美3少年「隨機丟石」砸死人　主嫌恐判無期

美3少年「隨機丟石」砸死人　主嫌恐判無期

讓子彈繼續飛！義烏商家下一步「前進」非洲

讓子彈繼續飛！義烏商家下一步「前進」非洲

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞停火談判普丁川普澤倫斯基制裁

讀者迴響

熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

女會計偷吃已婚同事！公司當砲房用

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳發」！

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面