川普關稅來了「SHEIN搶先漲一波」　這商品竟貴了377%

▲中國快時尚品牌SHEIN如今將面臨120%關稅。（圖／路透社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

隨著川普政府取消中國小包裹的「最低限度」豁免，中國電商購物平台面臨120%關稅。其中，快時尚品牌SHEIN在趕在關稅生效之前，調漲部分在美販售商品價格，不僅美容與健康類別的前百大商品翻倍成長，廚房抹布的價格漲幅，竟然達到377%。

《彭博社》報導，SHEIN於25日調漲部分美國商品價格，其中一些商品類別的漲幅明顯更大，成為貿易戰對美國消費者產生潛在影響的早期跡象。

與24日相比，SHEIN美容與健康類別的前百大產品，平均價格上漲51%，其中一些產品甚至漲價至2倍以上。家居、廚房與玩具的平均漲幅超過30%，一組10條的廚房抹布漲幅高達377%。至於女裝價格則是上漲8%左右。

近年出口商利用「最低限度」豁免，讓價值800美元以下的商品「免關稅」湧入美國。而如今川普政府決定，對來自中國大陸與香港的小包裹，取消這項豁免措施，也預計5月2日起，把每件包裹的郵寄費用調漲至100美元，6月1日之後可能更高。

對此，美國總統川普21日在社群平台發文宣稱，由於能源及民生用品價格下跌，因此實際上「幾乎沒有通貨膨脹」。不過《彭博社》指出，SHEIN調漲商品價格，反映出中國網路零售商把部分額外進口成本，轉嫁到美國消費者身上。事實上，早在今年2月，該公司為了躲避川普關稅，已開始積極鼓勵中國供應商，把產能移往越南。