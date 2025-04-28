讓子彈繼續飛！義烏商家擴內需　佈局墨西哥下一步「前進」非洲

▲ 義烏號稱「世界超市」，擁有最大的小商品貿易市場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／義烏報導

美國總統川普發動貿易戰，衝擊全球經貿市場，《東森新媒體ETtoday》記者走訪浙江義烏商貿城，多數商家在第一次中美貿易戰之後快速調整市場佈局，還是難逃衝擊損失，除了大陸政府部分支持，得靠自己鑽出新賽道。從事外銷禮品紙袋周旭君是鴻熙工藝總經理，她接受訪問時也指出，自己手上一批銷往美國2千萬人民幣的訂單，做好心理虧本出售，但她沒時間去唉聲嘆氣，緊接著帶團隊去考察非洲新市場，提前卡位佈局，只有不斷向前，才能突破困境找尋新出路。

義烏這座浙中城市，「世界超市」是最響亮金字招牌，也是作為大陸外貿的重要樞紐和窗口，鴻熙工藝總經理周旭君也見證義烏從無到有發展史，自己也在其中一路辛苦前進。

早期剛從學校畢業，周旭君隻身到義烏發展，她拉過黃包車、賣過甘蔗也擺過地攤，1993年賺到人生第一桶小金，從夫妻店賣撲克牌在義烏起家，轉型做小朋友玩的紙牌遊戲、數字卡，最後換賽道做禮品包裝紙袋，至今擁有一間幾百名員工規模的企業，每周都要新出15個系列的新產品，主題以節日、時尚、童趣、浪漫等設計為特色。

▲周旭君做精緻禮品紙袋發家，歐洲、東南亞、日韓港是他最大客戶，美國其次。（圖／記者任以芳攝）

回憶2008年，周旭君去韓國渡假時，讓她發現新商機，可能與浪漫雙魚座星座有關，一眼就看上當地禮品紙袋漂亮又精緻。「我發現當時市場上多數禮品袋都是用牛皮紙和銅版紙做的，沒有高端產品，覺得是新商機，可以開發精品又美觀的禮品袋。」

從此，她一頭鑽進研發紙張工藝和刷膠手法，擁有自己創新技術，她自己拉皮箱跑全大陸去參展銷售，自家的禮品紙袋與其他競爭者迅速拉開市場區隔，就連出貨價格也高許多，當年成為義烏商貿城少數「高端精緻」商品的代表，也順利打進歐美，但誰不知道美國成為義烏商城又愛又恨市場。

回憶第一次2018年中美貿易戰，周旭君與其他義烏商家一樣措手不及，更別說有損失，之後紛紛調整市場佔比，轉內需，分散對美國外貿比例，著眼其他國家市場，比如：中東、東南亞、南美洲以及非洲等地，這次川普回歸對華加徵145%「對等關稅」，許多義烏商家都有心理準備。

說到不影響嗎？周旭君也向記者直言，「做夢都沒想到川普會來這麼一招，一開始20％關稅公司也承擔一部分，給客戶部分優惠，到了145%關稅，真的沒辦法繼續讓利給客戶。」

同一時間，正巧她的公司又重新置換裝修新的展示廳，20多萬人民幣（近百萬台幣）也砸出去，只能等待這波關稅戰消停，迎接歐美和東南亞等地客戶來看新產品。

▼ 關稅戰開打前，周旭君新的展示廳剛落成，暫時等不到客戶來參觀 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 義烏許多老闆有心理準備還是會因為關稅戰有所損失 。（圖／記者任以芳攝）

目前，周旭君有2千多萬人民幣的貨壓在倉庫，買方美國客戶已經付訂金，但是要求先不出貨。「首先要先保護客戶，聽聽客戶建議，不能老是去催他，有困難一起扛。」

「6月中左右如果（中美關稅談判）還不解決，我們再跟美國客戶協商，他在賠償部分怎麼解決。」周旭君也進一步說，已經做好虧本出售的準備，「我們企業做了多年，還有一定的基礎，其他企業可能撐不下去，員工們也要養家餬口。」

關稅戰雖然讓周旭君心煩，經過十幾年市場調整，美國客戶比重已經降低很多，換句話說，即使有傷害但也沒有第一次中美貿易戰來的衝擊。目前她主要外銷佈局歐洲、東南亞、日韓港有70%，美國比例降低到20％到30％，對公司衝擊沒有很大，還是有部份損失。

▲ 義烏鴻熙工藝總經理周旭君。（圖／記者任以芳攝）

她內心也打定主意，美國這塊市場不會放棄，但是也得繼續尋找新商機。前年他先去墨西哥佈局蓋工廠，預計參加完近期廣交會後，帶領公司團隊一趟印尼，結束以後馬上到非洲。

周旭君說，「我打算開拓非洲市場，非洲的有一部分的客人想跟我合作，文化也是不一樣，與我們原先做歐洲市場非常不同，產品必須『接地氣』重新開發，再者人工一個月400元人民幣，相較大陸3到4千工資，確實便宜非常多。」

除了自己繼續調整商業策略，也提及大陸政府開始推出支持企業政策，只要符規定企業可以申請補助。比如，企業跟銀行借錢，按照不同情況申請前幾個月先不用還利息，如果需要還利息，可以把利息單拿給政府，可以補貼50％到60%，現在許多中小企業的在等政府及時雨。

▲面對這次關稅戰衝擊，全世界老闆都面臨不小壓力，尤其肩負員工們生計。（圖／記者任以芳攝）

面對一次次的衝擊，周旭君也與員工建立很好默契，即使是疫情期間，員工一個也沒少。記者採訪期間，產品研發部員工開心地跑來，請周旭君去看將在廣交會展示創意概念產品，老闆與員工互動沒有隔閡，像是朋友也像家人，正因為如此，對於員工的責任，也成為周旭君肩上難以割捨的情感擔子。

她說，「人生真的不要悲觀，心態必須積極，即使外界永遠看不到企業老總的困難，如果今天遇到一點困難就倒下，這個企業怎麼支撐？員工如何生活？我沒有時間唉聲嘆氣，必須繼續往前走，沒有退路，因為回頭就是懸崖，只有向前才能找到新出口。」