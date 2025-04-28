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美3少年「隨機丟石」砸死女駕駛！主嫌謀殺罪成立　恐終身監禁

▲▼美3少年「隨機丟石」砸死女駕駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國少年卡奇克（左）、柯尼格（中）和卡奇克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州去年發生一起「丟石奪命」案件，19歲男子柯尼格（Joseph Koenig）涉嫌與友人駕車沿路朝其他車輛投擲大石塊，其中一顆石頭砸破一名20歲女子車輛的擋風玻璃，導致她當場喪命。陪審團26日裁定柯尼格一級謀殺罪成立，最重可能被判無期徒刑。

綜合外媒報導，這起命案發生在2023年4月19日，當時年僅18歲的科尼格與同齡友人夸克（Zachary Kwak）、卡奇克（Nicholas Karol-Chik）一同開車行經丹佛地區，沿路隨機朝其他車輛扔石塊取樂。不料其中一顆重達約4公斤的園藝石塊砸破20歲女子巴特爾（Alexa Bartell）車輛的擋風玻璃，導致她當場身亡。

案發後，三人一度達成協議保持緘默，不對外透露投石經過。然而，隨著警方調查深入，夸克最終鬆口供稱，當晚是科尼格親手擲出奪命石塊。

整起案件審理期間，科尼格的辯護律師堅稱致命石頭是由夸克投擲，試圖撇清責任。不過，夸克與卡奇克均在庭上作證指控是科尼格動手，雙方說法相互矛盾，使真相一度陷入羅生門。

檢方指出，儘管現場石塊上未留下三名少年的DNA痕跡，唯一檢出的DNA為死者巴特爾，但結合卡奇克的證詞，加上車輛損壞情況與科尼格左撇子特徵吻合，成為控方的重要突破。

檢方表示，科尼格當時是駕駛者，以「推鉛球式」動作從駕駛座窗戶丟出石塊，正好擊中巴特爾車輛。

令人痛心的是，案發當下，三人還曾多次駕車折返現場「查看成果」，夸克甚至還拍下一張照片作為「紀念」，卻無人下車確認傷者情況，也未報警求助。

巴特爾的遺體最後是由當時與她通話、通話突然中斷的女友葛里格斯（Jenna Griggs），透過手機定位追蹤到現場，才發現悲劇。

科尼格的律師在辯護時試圖以「邊緣性人格障礙」（borderline personality disorder）為由，主張他因衝動控制不足、判斷能力受損，請求陪審團判處較輕的過失殺人罪名。不過，陪審團最終仍認定科尼格罪責重大，判決一級謀殺罪成立。

目前，三名涉案少年分別面臨不同刑責。夸克於2024年5月率先與檢方達成認罪協議，承認一級攻擊罪與多項攻擊未遂罪，恐面臨20至32年刑期。卡奇克隨後也認罪，承認二級謀殺與暴力犯罪，預計可能被判35至72年徒刑，兩人將於5月1日與5月2日分別宣判。

至於科尼格，將於6月3日正式宣判，因一級謀殺罪成立，最高可能面臨終身監禁、不得假釋。

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