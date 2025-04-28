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面對美國關稅衝擊　台南勞工局強化工會協商力！

▲台南市勞工局28日舉辦勞資集體協商研習會，邀集事業單位及工會參與，提升協商技巧，強化勞資關係。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局28日舉辦勞資集體協商研習會，邀集事業單位及工會參與，提升協商技巧，強化勞資關係。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對美國對台課徵關稅可能引發的產業衝擊，台南市政府勞工局28日上午於南門勞工育樂中心舉辦「2025年度勞資集體協商研習會」，邀集台南市30人以上事業單位及企業工會共78個單位、96人參加，藉由提升協商技巧，強化勞資自治，共同穩定就業市場。

勞工局長王鑫基出席勉勵，強調「和諧勞資關係是企業永續經營的關鍵」，並說明政府因應關稅衝擊所推出的勞工支援措施。

▲台南市勞工局28日舉辦勞資集體協商研習會，邀集事業單位及工會參與，提升協商技巧，強化勞資關係。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局表示，本次研習會針對集體協商與爭議協處技巧，協助企業內建立民主運作機制，推動團體協約簽訂，藉此穩定勞資關係並保障勞工權益。為應對美國對台貨品加徵關稅帶來的可能波動，行政院已覈定「因應美國關稅我國出口供應鏈支援方案」，勞動部同步推出六大項目支援措施，包括：受影響企業訓練補助、減班休息勞工再培訓、穩定僱用、整合型就業服務、青年就業促進及產業訓練課程補助，全方位協助勞工穩定就業。

王鑫基局長指出，美國對等關稅政策對國內出口及就業市場帶來考驗，工會在此時扮演至關重要角色，應與企業站在同一陣線，透過集體協商溝通，找出因應之道，共度難關。他強調，「只有良好溝通、雙方互信，才能打造和諧勞資關係，推動企業持續發展。」

▲台南市勞工局28日舉辦勞資集體協商研習會，邀集事業單位及工會參與，提升協商技巧，強化勞資關係。（記者林東良翻攝，下同）

研習會中，特別邀請高雄科技大學李怡慧助理教授主講，從集體協商的重要性、爭議形成與回應策略切入，結合實務案例引導學員討論。李教授強調，協商時要先理解對方立場與真正目的，運用友善對話化解爭議，避免陷入僵局，進而創造雙贏局面。參與者紛紛表示課程內容實用，對日後勞資協商實務大有助益，活動圓滿成功。

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