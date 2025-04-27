　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備　南消二大推廣住警器回饋鄉里

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊玉井分隊於27日上午，在玉井豐里上帝廟舉行「捐贈救災器材裝備感謝儀式」，並同步推動「全里裝設住警器宣導活動」，藉由公務與民間愛心交流，強化玉井分隊救援裝備，同時深化社區火災預防觀念，達成防災、救災雙贏效益。

現場邀請地方人士、議員周奕齊、義消幹部及里長到場應援，凝聚社區力量，弘揚暖心善行。

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

玉井豐里上帝廟長年深耕地方公益，得知玉井分隊去年12月出勤平房火警成功救出清醒傷者後，感念消防人員搶救與防災工作之重要性，遂由廟委員會全體決議，以實際行動支持消防工作，捐贈救災器材裝備。此次捐贈包括4大項目：
(1)救援可調式扁帶15條，提升火場器材固定與人員脫困效率；(2)攻擊水帶包1組，利於快速滅火佈署作業；(3)防焰防護服3套，強化林野火災出勤人員安全與耐熱性；(4)火場個人定位燈5組，提升火場能見度與小組搜救效能。

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

此外，玉井分隊也藉由此次捐贈活動，串聯廟方及里民推動「全里裝設住警器活動」，協助發放由善心企業人士捐贈的住警器至約70戶家庭，目標讓豐里里住警器安裝率達百分百，打造防火示範里別，讓消防安全理念深植社區。

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，此次里廟慷慨捐贈消防裝備，不僅展現回饋鄉里、服務社會的精神，也是公益行善的最佳典範，令人感佩。第二大隊大隊長王騰毅也特別感謝豐里上帝廟善舉，強調優良裝備能讓消防人員在救災第一線無後顧之憂，並肯定社區積極響應住警器推廣，展現宗教團體參與公共安全的重要力量。

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋
35歲板橋女遭前夫槍殺！　父母到場悲傷陪同相驗
每秒湧入145中國免稅包裹！歐洲市場被淹沒　法國出手了
李多慧上場前「衣服沒了」！　哭腔：真的完蛋
快訊／大安區2公車追撞！　9人緊急送醫
「常見1動作」以為幫手機省電！　蘋果技師打臉：更耗電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

林保署南投分署辦理品管研習　傳授創新工法提升職安節碳效率

打造永續都市生活圈　饒慶鈴取經柏林退役機場轉型計畫

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備　南消二大推廣住警器回饋鄉里

提升社區安全　南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

守護健康不打烊 ！花蓮慈院5護理師獲模範勞工　都是「長」字輩

模範勞工不分國籍！花蓮6外籍看護工獲表揚　各獲3千元獎勵

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

林保署南投分署辦理品管研習　傳授創新工法提升職安節碳效率

打造永續都市生活圈　饒慶鈴取經柏林退役機場轉型計畫

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備　南消二大推廣住警器回饋鄉里

提升社區安全　南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

守護健康不打烊 ！花蓮慈院5護理師獲模範勞工　都是「長」字輩

模範勞工不分國籍！花蓮6外籍看護工獲表揚　各獲3千元獎勵

60歲林隆璇升格博士！　曝光「超狂新計畫」：領先全台

「IG只有11人」女大生1原因不敢公開　網傻：年輕人這也要比

睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

《康熙》黃正杰驟逝7天「她依然每天哭」 艾瑞絲：留下的人誰來渡

伍鐸牛棚待命沒用到　葉總說明跳過輪值原因　

台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

「插點滴針開會」爆紅！陸網紅官員不到一年被「雙開」

長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

池上警耐心陪失智婦「散心」　溫情喊話1小時平安返家

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

地方熱門新聞

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

桃園「宇內溪溫泉戲水區」　即起試營運

2025台南鳳梨好筍季開跑品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

借鏡柏林　台東縣府考察資源循環與氣候行動策略

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

台南做工行善團修復第290戶修繕善行遍及全市

府城城垣節盛大啟動！推動城牆300年再現新篇章

台東環保局攜手巡守隊清出158公斤垃圾

電音迷請注意！　Alan Walker桃園4/26-27震撼演出

蘆竹區表揚模範母親　感謝母愛溫暖照耀家庭

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備南消二大推廣住警器

南市義消山搜戰力升級！南消二大特搜教官實戰訓練

更多熱門

相關新聞

南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

有鑑於汛期將至，台南市消防局第四大隊新市分隊於27日上午，協同新市區公所及當地社區里民，於南科園區堤塘湖舉行「水災、震災複合式災害演練暨管筏維護操作訓練」。

垃圾桶菸蒂險釀悲劇！花蓮民宅住警器大作

垃圾桶菸蒂險釀悲劇！花蓮民宅住警器大作

台南做工行善團修復第290戶修繕善行遍及全市

台南做工行善團修復第290戶修繕善行遍及全市

醉騎士吼女駕駛、路人！警辣椒水伺候

醉騎士吼女駕駛、路人！警辣椒水伺候

台南市模範勞工表揚第二場次溫馨登場

台南市模範勞工表揚第二場次溫馨登場

關鍵字：

台南玉井上帝廟捐贈南消住警器

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面