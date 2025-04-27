台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備　南消二大推廣住警器回饋鄉里

▲台南玉井豐里上帝廟捐贈救災器材裝備，南消二大舉辦感謝儀式凝聚社區防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊玉井分隊於27日上午，在玉井豐里上帝廟舉行「捐贈救災器材裝備感謝儀式」，並同步推動「全里裝設住警器宣導活動」，藉由公務與民間愛心交流，強化玉井分隊救援裝備，同時深化社區火災預防觀念，達成防災、救災雙贏效益。

現場邀請地方人士、議員周奕齊、義消幹部及里長到場應援，凝聚社區力量，弘揚暖心善行。

玉井豐里上帝廟長年深耕地方公益，得知玉井分隊去年12月出勤平房火警成功救出清醒傷者後，感念消防人員搶救與防災工作之重要性，遂由廟委員會全體決議，以實際行動支持消防工作，捐贈救災器材裝備。此次捐贈包括4大項目：

(1)救援可調式扁帶15條，提升火場器材固定與人員脫困效率；(2)攻擊水帶包1組，利於快速滅火佈署作業；(3)防焰防護服3套，強化林野火災出勤人員安全與耐熱性；(4)火場個人定位燈5組，提升火場能見度與小組搜救效能。

此外，玉井分隊也藉由此次捐贈活動，串聯廟方及里民推動「全里裝設住警器活動」，協助發放由善心企業人士捐贈的住警器至約70戶家庭，目標讓豐里里住警器安裝率達百分百，打造防火示範里別，讓消防安全理念深植社區。

消防局長李明峯表示，此次里廟慷慨捐贈消防裝備，不僅展現回饋鄉里、服務社會的精神，也是公益行善的最佳典範，令人感佩。第二大隊大隊長王騰毅也特別感謝豐里上帝廟善舉，強調優良裝備能讓消防人員在救災第一線無後顧之憂，並肯定社區積極響應住警器推廣，展現宗教團體參與公共安全的重要力量。