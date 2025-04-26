『勞工之光 感恩有您』！　台南市模範勞工表揚第二場次溫馨登場

▲台南市模範勞工表揚活動於關子嶺勞工育樂中心舉行，副市長葉澤山親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

五一勞動節將至，台南市勞工局26日上午在關子嶺勞工育樂中心舉辦第二場模範勞工表揚典禮，表彰173名模範勞工、31個勞資關係和諧事業單位、15個簽訂團體協約單位、15位身心障礙者職場楷模、5個進用身心障礙者績優單位及5位移工楷模。現場貴賓雲集，氣氛溫馨隆重。

副市長葉澤山親自頒獎，並致詞感謝所有獲獎者在各自崗位上默默付出與堅持，成為台南產業發展的重要力量。他表示，模範勞工從眾多候選人中脫穎而出，實屬不易，期許得獎者未來持續傳承經驗，攜手打造台南的競爭力。

今年特別表揚5位移工楷模，包括產業類的路非（LUTFI HIDAYAT）、歐文（MERCADO ALVIN DUMALE）、楊國俊（PHATTHARA EK PRADIT），以及社福類的阿珊（SAPUROH）、雅蒂（NURHAYATI MUHAMAD MUSDI），表彰他們的敬業精神與傑出表現，促進本市勞僱雙方互信尊重。

另方面，15位身心障礙者職場楷模亦獲肯定，其中陳志賢先生服務於麻豆郵局第一線視窗，雖行動不便，仍以親切負責的態度贏得社區信任，並曾榮獲112年台南郵局傑出視窗人員獎項。林國真先生則克服地中海型貧血挑戰，積極投入職場與公益，展現無比韌性與正向力量，成為社會典範。

勞工局長王鑫基表示，透過模範勞工與移工楷模的公開表揚，不僅彰顯他們的努力與成就，也希望激勵更多人發揮專長、融入在地，提升整體勞動力品質。未來勞工局將持續打造友善、多元的職場環境，與市民共同努力，讓台南成為勞工安居樂業的城市。