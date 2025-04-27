　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

提升社區安全　南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

▲南消新市分隊於南科園區堤塘湖辦理水災、震災複合式災害演練，模擬地震避難與物資運輸。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消新市分隊於南科園區堤塘湖辦理水災、震災複合式災害演練，模擬地震避難與物資運輸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於汛期將至，台南市消防局第四大隊新市分隊於27日上午，協同新市區公所及當地社區里民，於南科園區堤塘湖舉行「水災、震災複合式災害演練暨管筏維護操作訓練」。

▲南消新市分隊於南科園區堤塘湖辦理水災、震災複合式災害演練，模擬地震避難與物資運輸。（記者林東良翻攝，下同）

本次演練依情境設計7大項目，包括開設災害應變中心、地震避難三步驟演練、管筏救生設備操作、保全戶預防性疏散撤離、橋梁一級淹水感測警戒管制、民生物資發放運輸及避難收容處所收容安置等，模擬實戰情境，加強社區防災應變能力。

其中，管筏救生設備操作訓練由新市分隊負責講授，內容包含管筏操作安全須知、船外機及船槳操作技巧與船外機保養維護實務，並透過實際下水演練，讓各里操作人員能熟悉使用方式並親自體驗操作。同時，新市區公所分享轄區歷史災情及易淹水潛勢地區資料，提升各里對水災災害的警覺與應變能量，確保未來救災關鍵時刻的反應效能。

▲南消新市分隊於南科園區堤塘湖辦理水災、震災複合式災害演練，模擬地震避難與物資運輸。（記者林東良翻攝，下同）

大隊長蔡國保表示，受極端氣候影響，除颱風外，各地短延時強降雨亦常引發積淹水災情，因此防汛期前透過演練結合民力與公部門力量進行超前部署驗證，不僅能提升公所防災人員熟悉度，也強化社區與公所間的聯繫合作，為防災及減災工作提早做好準備。

▲南消新市分隊於南科園區堤塘湖辦理水災、震災複合式災害演練，模擬地震避難與物資運輸。（記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲的支持下，消防局持續增補救災裝備與人力，並每年協助各區公所進行管（膠）筏教育訓練，強化操作人員的安全意識及技能，期望共同面對未來防救災挑戰，打造更安全的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋
35歲板橋女遭前夫槍殺！　父母到場悲傷陪同相驗
每秒湧入145中國免稅包裹！歐洲市場被淹沒　法國出手了
李多慧上場前「衣服沒了」！　哭腔：真的完蛋
快訊／大安區2公車追撞！　9人緊急送醫
「常見1動作」以為幫手機省電！　蘋果技師打臉：更耗電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

林保署南投分署辦理品管研習　傳授創新工法提升職安節碳效率

打造永續都市生活圈　饒慶鈴取經柏林退役機場轉型計畫

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備　南消二大推廣住警器回饋鄉里

提升社區安全　南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

守護健康不打烊 ！花蓮慈院5護理師獲模範勞工　都是「長」字輩

模範勞工不分國籍！花蓮6外籍看護工獲表揚　各獲3千元獎勵

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

林保署南投分署辦理品管研習　傳授創新工法提升職安節碳效率

打造永續都市生活圈　饒慶鈴取經柏林退役機場轉型計畫

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備　南消二大推廣住警器回饋鄉里

提升社區安全　南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

守護健康不打烊 ！花蓮慈院5護理師獲模範勞工　都是「長」字輩

模範勞工不分國籍！花蓮6外籍看護工獲表揚　各獲3千元獎勵

睽違7年再返八強！花蓮高工籃隊挺進HBL決賽　市長轉贈贊助金

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

《康熙》黃正杰驟逝7天「她依然每天哭」 艾瑞絲：留下的人誰來渡

伍鐸牛棚待命沒用到　葉總說明跳過輪值原因　

台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

「插點滴針開會」爆紅！陸網紅官員不到一年被「雙開」

長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

池上警耐心陪失智婦「散心」　溫情喊話1小時平安返家

租屋18年有機會買下！忙3個月「被房東放鳥」　被丟1句話傻了

林保署南投分署辦理品管研習　傳授創新工法提升職安節碳效率

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

地方熱門新聞

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

桃園「宇內溪溫泉戲水區」　即起試營運

2025台南鳳梨好筍季開跑品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

借鏡柏林　台東縣府考察資源循環與氣候行動策略

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

台南做工行善團修復第290戶修繕善行遍及全市

府城城垣節盛大啟動！推動城牆300年再現新篇章

台東環保局攜手巡守隊清出158公斤垃圾

電音迷請注意！　Alan Walker桃園4/26-27震撼演出

蘆竹區表揚模範母親　感謝母愛溫暖照耀家庭

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備南消二大推廣住警器

南市義消山搜戰力升級！南消二大特搜教官實戰訓練

更多熱門

相關新聞

南市義消山搜戰力升級！南消二大特搜教官實戰訓練

南市義消山搜戰力升級！南消二大特搜教官實戰訓練

因應山域救援需求日增，台南市消防局第二救災救護大隊，本週末在玉井國小「義消山搜訓練基地」舉辦「義消山域搜救專業訓練」。此次邀請大橋特搜分隊教官指導，透過「多點固定點架設」、「垂直拖拉」、「緊繃繩架設」、「水準位移」等實戰課程，強化義消技術與警消協作默契，提升山域救援能量。

南消一大隊超前部署演練應對極端氣候

南消一大隊超前部署演練應對極端氣候

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

台南勞局攜手南區職安中心帶墨西哥外籍生沉浸式體驗XR安全訓練

台南勞局攜手南區職安中心帶墨西哥外籍生沉浸式體驗XR安全訓練

書記官、執行員2周密集訓練！　士林分署結合VR技術

書記官、執行員2周密集訓練！　士林分署結合VR技術

關鍵字：

南消新市分隊區公所防災管筏訓練

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面