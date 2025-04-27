提升社區安全　南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

▲南消新市分隊於南科園區堤塘湖辦理水災、震災複合式災害演練，模擬地震避難與物資運輸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於汛期將至，台南市消防局第四大隊新市分隊於27日上午，協同新市區公所及當地社區里民，於南科園區堤塘湖舉行「水災、震災複合式災害演練暨管筏維護操作訓練」。

本次演練依情境設計7大項目，包括開設災害應變中心、地震避難三步驟演練、管筏救生設備操作、保全戶預防性疏散撤離、橋梁一級淹水感測警戒管制、民生物資發放運輸及避難收容處所收容安置等，模擬實戰情境，加強社區防災應變能力。

其中，管筏救生設備操作訓練由新市分隊負責講授，內容包含管筏操作安全須知、船外機及船槳操作技巧與船外機保養維護實務，並透過實際下水演練，讓各里操作人員能熟悉使用方式並親自體驗操作。同時，新市區公所分享轄區歷史災情及易淹水潛勢地區資料，提升各里對水災災害的警覺與應變能量，確保未來救災關鍵時刻的反應效能。

大隊長蔡國保表示，受極端氣候影響，除颱風外，各地短延時強降雨亦常引發積淹水災情，因此防汛期前透過演練結合民力與公部門力量進行超前部署驗證，不僅能提升公所防災人員熟悉度，也強化社區與公所間的聯繫合作，為防災及減災工作提早做好準備。

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲的支持下，消防局持續增補救災裝備與人力，並每年協助各區公所進行管（膠）筏教育訓練，強化操作人員的安全意識及技能，期望共同面對未來防救災挑戰，打造更安全的生活環境。