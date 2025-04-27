垃圾桶菸蒂險釀悲劇！花蓮民宅住警器大作　鄰居急通報屋主搶救

▲民宅廁所垃圾桶遭丟棄未熄火菸蒂而起火。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣花蓮市國興里某住宅內日前晚間發生一起遺留火種火災案件，花蓮縣消防局獲報後，迅速派員趕往現場搶救，到達時民眾已先將火勢撲滅，但屋內仍有大量白煙蓄積，警消人員協助開窗將屋內煙排出，所幸無人員傷亡。

據了解，該戶屋主因遺留煙蒂在浴室內的垃圾桶裡所引起火災，所幸屋主家中有安裝住宅用火災警報器示警，鄰居聽聞聲響後大聲呼叫屋主，才能快速的做出應變。

住警器為慈濟基金會捐贈，由分隊同仁於111年08月08日於國興里活動中心辦理發放作業，在此次狀況中因濃煙冒出的同時，警報聲大作驚動鄰居，並趕緊用浴室水龍頭搶救及119電話報案，之所以能即時發現火災，都全靠小小的住警器。

▲警消及時趕到現場協助開窗將屋內煙排出，所幸無人員傷亡。

後續自強消防分隊在辦理災後訪視時發現除分隊發放之住警器外，透過訪談也了解屋主平時獨自在家，除靠著社區守望相助外，建議偵煙式探測器需貼或掛在在寢室、客廳、樓梯間牆面或天花板，裝設在廚房的住警器應採用定溫式而非一般使用的偵煙式住警器，以免因料理炊煙造成誤判；另外訪視時呼籲如果經常忘記關閉爐火家中應自行更換具有使用時間異常遮斷功能爐具。



花蓮縣消防局提醒，遺留火種，若須離開現場，應確認火源是否已熄滅；根據消防署統計，遺留火種為住宅火災常發生的原因，顯示用火用電安全應格外注意。